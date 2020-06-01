Адаптивный карантин в Украине: что с ним не так

С 22 мая Украина перешла на адаптивный карантин. Правительство дало три критерия, которые дают право регионам ослаблять карантин. Однако эти критерии могут привести к тому, что из карантина начнут выходить области, которым нельзя еще снимать ограничения, считают эксперты. А с 1 июня в стране начался третий этап ослабления карантина. Открываются фитнес-центры, запускают поезда и межобластное сообщение. Это может привести ко второй волне заболеваемости.

Что показывают критерии выхода из карантина

Минздрав разрешил ослаблять карантин, если область отвечает трем критериям:

Количество новых случаев. Если новых выявленных больных меньше 12 на 100 тыс. населения семь дней подряд, то это одна из причин ослабить карантин; Занятость коек в больницах, которые готовы принимать пациентов с COVID-19. В медучреждении должно быть больше половины свободных коек для больных; Охват тестированием. Среднее число тестов на протяжении семи дней должно быть не меньше 12 на 100 тыс. населения.

Если все три критерия соблюдаются, область может ослабить карантин.

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Фото: dilo.net.ua

По статистике Минздрава, большинство областей страны готовы ослаблять карантин. Всего лишь четыре области пока не могут перейти на второй этап ослабления ограничений. То есть открывать детские сады, городской и внутриобластной транспорт. Но, например, в Донецкой области до сих пор не проводят достаточно тестов на 100 тыс. населения. Во Львовской, Ровенской, Черновицкой областях количество новых случаев выше допустимого для ослабления карантина.

Такие критерии дают право ослабить карантин регионам, которые не должны это делать. И не ослабляют тем регионам, которые могут, считает Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения Украины в 2016-2019 гг.

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"Что мы видим? У нас выходят из карантина области, где количество больных продолжает расти. И не выходят те, где падает. Половина областей, которые выходят из карантина, проводят тестирования пассивно и пропустят новую вспышку, если она будет", – отмечает Павел Ковтонюк.

Что не так с критериями выхода из карантина

"Адаптивный карантин – это позитивный шаг сам по себе. Регионы получают свободу в соответствии к мерам, которые там проводятся. Однако количество новых случаев на 100 тыс. населения – это относительное число, которое может неправильно трактоваться", – говорит Вадим Аристов, инфекционист и директор Revival Institute for Future.

Например, регион с легкой ситуацией сегодня имеет показатель 2,47 больных на 100 тыс. населения, завтра – 3,47 и так неделю мы будем наблюдать ежедневный прирост. Но, тем не менее, показатели удовлетворяют критерии ослабления, отмечает эксперт. Поэтому стоит применять абсолютные числа.

"Если больных сотня и более – это уже условия для неконтролируемого распространения вируса. Потому что каждый имеет контакты с другими людьми и статистика, которую мы видим, – это только верхушка айсберга. Когда в абсолютных числах значительное количество больных, то может пойти экспоненциальный рост заболеваемости", – отмечает Аристов.

/ Фото: Reuters

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Количество новых случаев не показывает спад вспышки, а наоборот показывает динамику увеличения количества больных.

Как вариант, можно измерять динамику количества активных больных. Если общее число больных каждый день растет – вспышка еще активна. Если уменьшается – область миновала пик заболеваемости и вспышка идет на спад.

Второй критерий – занятость коек.

"Сами койки не играют решающей роли, ценность представляют аппараты искусственной вентиляции легких. Если они заняты, то это будет вести к смертности из-за не оказанной помощи", – отмечает Аристов.

В Украине продолжают тестировать только явно больных

Продолжать тестирование тоже важно, но критерий должен мотивировать проводить больше тестов, а не подгонять под один показатель. В стране должны активно искать и выявлять всех инфицированных. Это поможет понять, когда количество случаев начнет увеличиваться. Мало тестирований – мало выявленных. В Украине тестируют только явно больных, считает Павел Ковтонюк. Важно выявлять и тех, кто болеет бессимптомно или в легкой форме, чтобы они находились в изоляции и не распространяли вирус.

По словам Ковтонюка, нужно добавить показатель – сколько тестов провели на один выявленный случай. Как раз он покажет – тестируют максимально всех или тех, кто болеет и это очевидно.

/ Фото: Getty Images

По расчетам Revival Institute for Future, критерий уровня тестирования должен быть в 12 раз больше. Если это невозможно сделать, то лучше вводить критерий прироста тестирования. Тогда будет видна работа региона над тестированием.

"Вообще лучше исследовать не только инфекционные процессы, но и инфраструктуру. Нам нужно иметь такую инфраструктуру, чтобы при второй волне не было длительного карантина. Можно ввести KPI и видеть, на сколько центральная и региональная власти эффективно работают. Это могут быть, например, показатели времени ожидания теста, количество выявленных контактов и количество тех, кто расследует контакты больных", – добавляет Аристов.

Стоит ли ждать роста больных после ослаблений карантина? Инфекционист Вадим Артов уверен, что да. Коллективного иммунитета у украинцев нет. Вакцина против COVID-19 будет только через год. Поэтому каждый невыявленный больной будет передавать инфекцию.

"Чем больше возможности контактов, тем больше будет передач. Конечно, в тех регионах, где слабее инфраструктура, где люди не придерживаются мер безопасности, там, конечно, будет более быстрое ускорение эпидемии. Это и следствие государственной политики. В регионах нет таких лабораторий и способности выполнять стратегические цели", – говорит Вадим Аристов.

Напомним, по распространению коронавируса в стране лидирует Черновицкая область. Тут число инфицированных уже превысило 3 тысячи. Но несмотря на большое число больных COVID-19, на заседании профильной комиссии в регионе было решено отменить особый режим въезда и выезда на территорию региона. Также мы рассказывали, как выходят из карантина города Украины.

Как ослабляют карантин по всему миру, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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