Адская жара до +36, ливни и даже смерчи: где ждать непогоды в пятницу

Пока на западе Украины остаются подтопленными сотни домов, там снова будет бушевать непогода – ожидаются ливни. В то же время на большей части территории страны 3 июля будет очень жарко, местами до +36.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, во второй половине дня дожди следует ждать не только на западе, но и на севере страны. А из-за горячего воздуха возможны сильные ливни и шквалы и даже град с локальными смерчами.

"На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, разве что днем ​​на Харьковщине и Сумщине какие-то местные дожди возможны. Жара охватит большинство областей. У кого есть проблемы с сердцем или с артериальным давлением и есть возможность просто поваляться дома на диване – лучше поваляйтесь. Температура воздуха 29-34 градуса, на юге и востоке до +36. Дожди освежат только воздух в западных областях, там ожидается 23-28 градусов. Ветер в Украине южный и юго-восточный, небольшой или умеренный", – написала Диденко.

В Киеве 3 июля будет жарко и без осадков, только вечером местами грозовой дождь. Днем столбики термометра поднимутся до 32 градусов.

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Синоптик отмечает, что ближайшее незначительное ослабление жары в Киеве следует ждать в субботу и воскресенье. А вот более ощутимо посвежеет в столице с 8-9 июля.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 июня Одесса "поплыла" после ливня, а в области пронесся смерч. Водой залило улицы Балковскую и Приморскую, а на Таможенной площади появилось "озеро".

А тем временем непогода добралась и до восточных областей – стихия накрыла Мариуполь. Под мостом рядом с Ильичевским рынком образовалась огромная лужа: там застрял автобус, оказавшийся наполовину в воде, а легковушки накрыло водой почти полностью.

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