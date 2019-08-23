Адская жара не отступает: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю

Жаркая погода продержится в Украине вплоть до среды, 28 августа, но при этом на Закарпатье ожидаются кратковременные осадки

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В Украине на День Независимости, а также на выходных и до середины следующей недели удержится жаркая погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, в субботу, 24 августа, согласно прогнозу Натальи Диденко, в Украине ожидается сухая погода, лишь на Западе отдельные грозовые дожди. В восточных, центральных областях и на юге восточный ветер будет порывистым, до сильного. На Западе ожидается +24...+28 градусов, на севере и в Винницкой области +27...+29 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет жарко, +29...+34 градуса.

В Киеве на День Независимости будет сиять солнце и радовать теплом. Без осадков, +27 градусов.

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В воскресенье, 25 августа, дожди будут только на Закарпатье, днем до +30 градусов. В западных областях Укргидрометцентр прогнозирует +25...+27 градусов. В Центре, на Востоке и Юге будет довольно жарко – в пределах +28...+32 градусов. В Сумской, Черниговской областях будет до +25...+27 градусов, а в столице обещают до +28 градусов.

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В понедельник, 26 августа, у украинцев будет еще один дополнительных выходной. В этот день дожди по-прежнему будут на Закарпатье, днем уже до +31 градуса. На остальной территории Запада ожидается до +25...+27 градусов. В Центре температура поднимется до +27...+29 градусов, а местами – до +30 градусов. На Юге и Приазовье обещают +30...+32 градуса. В Донецкой области температура воздуха поднимется до +30 градусов, в Луганской и Харьковской областях ожидается +27...+29 градусов. В Киевской области прогнозируют +26...+28 градусов.

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Во вторник, 27 августа, уже по всей территории Украины погода будет сухая и солнечная. На Западе +27...+29 градусов, на Закарпатье до +31 градуса. В Центре +27...+30 градусов. В Одесской и Херсонской областях +29...+31 градус, в Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидают до +28..+30 градусов. В Донецкой и Луганской областях жара немного спадет – будет +26...+28 градусов.

Скриншот В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

В среду, 28 августа, погода будет практически без изменений, но на Западе температура поднимется уже до +30 градусов. На Юге, Приазовье ожидают +28...+31 градус. В центральных областях будет +26...+29 градусов.

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Народный прогноз погоды

24 августа почитается память святого Евпла. В народе этот день, как пишет "Синоптик", имеет разные названия: Болотные огни, Чудеса на болоте. Эти необычные названия связаны с народным поверьем, что 24 августа на болоте бывает слышен свист, песни, а никого нет. Относительно погоды, с прежних времен к нам дошло такое наблюдение: если утром пошел дождичек – днем будет хорошая погода.

25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили, если в этот день дождливо – бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная – следует ждать хорошого урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.

26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца. Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.

27 августа почитается память пророка Михея. Наши предки заметили, если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной. А вот если Михей с бурей – к ненастному сентябрю. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября мороз будет, а если нет – то зима позже придет.

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое Бабье лето ветряное – жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.

Напомним, что не так давно из-за сильного ветра в Днепропетровской области рухнуло дерево, которое привалило несколько машин.

Тем временем в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев.

Также стихия наделала немало беды и в столице.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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