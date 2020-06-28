Адскую жару разбавят грозы: где ждать дождей в начале недели

Сегодняшние грозовые дожди продолжатся и в ближайшие два дня – 29 и 30 июня мокро будет в большинстве областей страны. При этом будет очень жарко, столбик термометров перевалит за отметку в 30 градусов.

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Об этом сообщила Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра кратковременные дожди с грозами пройдут на востоке Украины, в Прикарпатье, вдоль западной границы, локально в Одесской и Николаевской областях. А вот на севере и в центре страны без осадков и солнечно.

"Вечером 29 июня вновь на западе Украины станет больше дождей. Температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко, 26-32 градуса. 30 июня через Украину пройдет атмосферный фронт: ночью ливни ожидаются в западной части Украины, днем ​​полоса грозовых дождей вытянется от Черниговщины, Киевщины через центральную часть в Одесскую область. И еще в Крыму периодически польет", – написала Диденко.

В понедельник в Киеве будет сухо и жарко, а вот во вторник уже понадобятся зонты – ожидается дождь с грозой.

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Дожди в начале недели немного собьют градусы, но в целом жаркая погода все же будет доминировать в течение ближайшего времени, добавила синоптик.

Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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