Адвокат пленных украинских моряков сделал четкое заявление по обмену

Адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом в Facebook заявил глава группы защиты украинских пленных моряков в России Николай Полозов.

"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключённых официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам. Прежде всего, в интересах своих подзащитных. Мы не комментируем слухи, предположения и явно подложную информацию", - написал он.

Более подробно о происходящем читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

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Полозов подчеркнул, что официальный комментарий будет представлен, когда все необходимые факты будут подтверждены.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

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