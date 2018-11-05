Адвокат рассказал, когда станет известна причина смерти Гандзюк
Экспертиза должна установить, действительно ли активистка умерла от обрыва тромба
Причину смерти активистки Екатерины Гандзюк смогут установить примерно через два дня, когда будут проведены экспертизы и вскрытие ее тела.
Об этом рассказал в комментарии телеканалу "112 Украина" адвокат Маси Найем.
По его словам, на сегодняшний день делом занимается Служба безопасности и уже проведены следственные действия, ее тело перевезли. Теперь судебно-медицинские эксперты проведут осмотр тела, вскрытие и, исходя из этих данных, будет установлена причина смерти.
"Я пока не слышал, чтобы определение суда было о проведении экспертизы, ждем того, чтобы была экспертиза. Я думаю, плюс минус два дня (будет результат экспертиз – ред.)", – рассказал Найем.
В то же время он не подтверждает информацию, которая появилась вчера, что Гандзюк умерла в больнице именно от обрыва тромба, так как пока нет результатов экспертиз.
Напомним, вчера, 4 ноября, стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Не так давно суд оставил подозреваемого в покушении под стражей.
Также стало известно, что следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ).
На смерть Гандзюк отреагировал и президент Петр Порошенко, который с визитом находится в Турции. Глава государства дал распоряжение правоохранителям – виновные в нападении на активистку должны быть наказаны.
Вы сейчас просматриваете новость "Адвокат рассказал, когда станет известна причина смерти Гандзюк". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"