Адвокат рассказал, когда станет известна причина смерти Гандзюк

Причину смерти активистки Екатерины Гандзюк смогут установить примерно через два дня, когда будут проведены экспертизы и вскрытие ее тела.

Об этом рассказал в комментарии телеканалу "112 Украина" адвокат Маси Найем.

По его словам, на сегодняшний день делом занимается Служба безопасности и уже проведены следственные действия, ее тело перевезли. Теперь судебно-медицинские эксперты проведут осмотр тела, вскрытие и, исходя из этих данных, будет установлена причина смерти.

"Я пока не слышал, чтобы определение суда было о проведении экспертизы, ждем того, чтобы была экспертиза. Я думаю, плюс минус два дня (будет результат экспертиз – ред.)", – рассказал Найем.

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В то же время он не подтверждает информацию, которая появилась вчера, что Гандзюк умерла в больнице именно от обрыва тромба, так как пока нет результатов экспертиз.

Напомним, вчера, 4 ноября, стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Не так давно суд оставил подозреваемого в покушении под стражей.

Также стало известно, что следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ).

На смерть Гандзюк отреагировал и президент Петр Порошенко, который с визитом находится в Турции. Глава государства дал распоряжение правоохранителям – виновные в нападении на активистку должны быть наказаны.