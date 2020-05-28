Адвокат рассказал, почему подозреваемые по делу Шеремета остались за решеткой

Защита подозреваемого Андрея Антоненко в деле об убийстве Павла Шеремета получила возможность увидеть материалы дела после их открытия только на пятый день.

Об этом заявил Леонид Маслов, сообщает Бабель.

"На пятый день после открытия материалов дела мы наконец получили возможность хоть что-то увидеть. Нам показали три тома в багажнике машины у изолятора временного содержания. Это были копии дела ужасного качества", – отметил он.

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По словам правозащитника, в указанных томах содержалась общая информация, которая к Антоненко никакого отношения не имеет.

"Мы сфотографировали те тома и расписались в этом. Но мы обжалуем такой способ ознакомления и такое качество материалов и будем требовать, чтобы нам предоставили все 38 томов дела и переписали цифровые материалы на наш носитель", – заявил Маслов.

Адвокат подчеркивает, что именно из-за того, материалы дела не предоставили вовремя, защита не смогла доказать, что оснований оставлять Антоненко и Кузьменко под стражей нет.

"Сторона обвинения подала ходатайство (о продлении содержания под стражей – Ред.) с нарушением сроков. Согласно практике Европейского суда по правам человека, такие нарушения – основание для отказа в ходатайстве. То есть судья принял решение вопреки практике ЕСПЧ, и это делает содержание под стражей незаконной", – резюмировал он.

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Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Также сообщалось, что следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.

Материалы громкого дела об убийстве журналиста Павла Шеремета планируют передать в суд до конца первого полугодия. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, на момент предъявления подозрения у полиции было достаточно доказательств.

А 26 мая Печерский районный суд Киев отпустил подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь под залог в размере 168 тысяч гривен. А подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей до 23 июля.

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До 24 июля 2020 года меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об гибели журналиста Павла Шеремета продлили и подозреваемой в убийстве детскому хирургу Юлии Кузьменко.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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