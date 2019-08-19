Адвокат: У семьи Грымчака нет денег на внесение залога

У семьи замминистра нет денег для внесения 6 млн гривен залога

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

В понедельник, 19 августа, защита заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака планирует обжаловать постановление суда о заключении его под стражу. Об этом сообщила адвокат Юрия Грымчака Татьяна Матяш.

"Нет, мы не подавали еще, мы подадим сегодня", – сообщила адвокат.

Речь идет об обжаловании обоих постановлений Деснянского районного суда Чернигова: о взятии под стражу с ошибкой в отчестве, а также постановлении об исправлении ошибки в первом документе.

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Также адвокат сообщила, что, по ее информации, у семьи замминистра нет денег для внесения 6 млн грн залога, а потому вопрос о внесении залога не стоит.

Напомним, подозреваемого в мошенничестве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака, по делу которого суд ранее принял новое решение, оставили в Черниговском СИЗО, несмотря на ошибку в определении суда от 16 августа.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

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