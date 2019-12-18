Адвокаты еще двоих подозреваемых по делу Шеремета подали апелляцию на арест

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – добровольца АТО Андрея Антоненко и волонтера Юлии Кузьменко – подали апелляцию на арест. Об этом сообщили в Facebook адвокаты Константин Татарченко (защищает Антоненко) и Влад Добош (защищает Кузьменко).

По словам Добоша, определение суда относительно ареста Кузьменко "вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене".

В апелляции Татарченко говорится, что его подзащитный Антоненко "действий, перечисленных в сообщении о подозрении от 12 февраля 2019 года... не совершал", а следствие не представило ни одного документального подтверждения совершения преступления.

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Между тем Киевский апелляционный суд перенес на 8 января рассмотрение жалобы адвокатов на решение Печерского суда относительно Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству Павла Шеремета.

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Напомним, 12 декабря в МВД на брифинге сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, об обысках у них дома и подробно рассказали, как, по версии следствия, происходили события. Всего на сегодняшний день в деле фигурируют пять человек. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании дела об убийстве Шеремета.

Печерский суд избрал меру пресечения троим подозреваемым. Так, Яну Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета, отправили под круглосуточный домашний арест; Юлию Кузьменко, которая якобы закладывала взрывчатку под днище автомобиля, арестовали на два месяца; также на два месяца арестован Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства. Отметим, ранее следствие назвало возможным организатором убийства Антоненко и озвучило его мотив.

Все о расследовании резонансного дела читайте в нашем материале:Убийство Павла Шеремета: что нужно знать о преступлении и расследовании.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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