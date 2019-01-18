Адвокаты обжаловали решение российского суда по украинским морякам – Полозов

Лефортовский суд на днях продлил срок ареста всем 24 захваченным украинцам

Фото: Громадське телебачення

Адвокаты обжаловали решение российского суда по украинским морякам – Полозов https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1c7/8b5/5c41c78b555db.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1c7/8b5/5c41c78b555db.jpg 2019-01-18T14:34:53+02:00 Украина Лефортовский суд на днях продлил срок ареста всем 24 захваченным украинцам

Защита украинских военнопленных моряков обжаловала решение Лефортовского суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

У адвокатов украинцев было лишь три дня на апелляцию, что они и сделали.

"Решения Лефортовского районного суда города Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков обжалованы адвокатами нашей команды в полном объеме. Все жалобы поданы в установленный законом трехдневный срок", – написал Полозов.

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – сначала 20 украинцам и на перенесенном на следующий день заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками.

в свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, зачем Путину пленные украинские моряки. Российский лидер теряет поддержку в своей стране и ему срочно нужно решать проблему. Но есть и еще одна причина.

Как рассказывал ранее Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

Вы сейчас просматриваете новость " Адвокаты обжаловали решение российского суда по украинским морякам – Полозов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...