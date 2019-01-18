Адвокаты обжаловали решение российского суда по украинским морякам – Полозов
Лефортовский суд на днях продлил срок ареста всем 24 захваченным украинцам
Защита украинских военнопленных моряков обжаловала решение Лефортовского суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
У адвокатов украинцев было лишь три дня на апелляцию, что они и сделали.
"Решения Лефортовского районного суда города Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков обжалованы адвокатами нашей команды в полном объеме. Все жалобы поданы в установленный законом трехдневный срок", – написал Полозов.
Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам – сначала 20 украинцам и на перенесенном на следующий день заседании еще четверым. Отметим, что это происходило в трех залах судебных заседаний в Лефортовском суде, а моряков принимали четверками.
в свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказывала, зачем Путину пленные украинские моряки. Российский лидер теряет поддержку в своей стране и ему срочно нужно решать проблему. Но есть и еще одна причина.
Как рассказывал ранее Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая.
Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.
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