Афера на 28 млн грн: банкирам сообщили о подозрении

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После того, как прокуратура объявила о подозрении в махинациях главному экономисту Нацбанка, правоохранители сообщили еще об одной банковской афере. Экс-председатель правления "Вектор Банка" совместно с председателем наблюдательного совета и другими должностными лицами банка, с помощью фиктивных фирм, под видом предоставления кредитов, незаконно выводили средства из банка. Участникам этой преступной схемы было объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Работники Департамента киберполиции совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры Украины установили, что с 2015 года лица ОАО "Вектор Банк" использовали преступную схему для растраты имущества банка. Для этого они совершали заведомо убыточные операции, в частности, предоставляли кредиты фиктивным предприятиям, управлением которых занимались должностные лица ОАО "Вектор Банк". Это было подтверждено во время проведения следствия. В частности, печати предприятий-заемщиков хранились в помещении банка, а злоумышленники самостоятельно их использовали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, указанные предприятия не осуществляли хозяйственной деятельности и не имели доходов для обслуживания кредитной задолженности.

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"Участникам преступной группы, в том числе экс-председателю правления банка и бывшим руководителям структурных подразделений банка, сообщается о подозрении по эпизоду незаконного перечисления 28 млн гривен. Действия пятерых участников преступной группы квалифицированы по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Одному из них также объявлено о подозрении по ст.366 (служебный подлог) УК Украины. Им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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