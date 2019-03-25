Аферисты на сайтах знакомств и в соцсетях: 5 схем, которые используют мошенники

Ищите фото жениха на сайтах и не платите за "растаможку"

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Аферисты на сайтах знакомств и в соцсетях: 5 схем, которые используют мошенники Сюзанна Кирина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/253/154/5c925315482e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/253/154/5c925315482e4.jpg 2019-03-25T01:42:00+02:00 Украина Ищите фото жениха на сайтах и не платите за "растаможку"

В последние годы знакомства в онлайне перестали быть диковинкой. Несомненно, это удобно: чтобы с кем-то познакомиться, достаточно зайти на сайт или установить приложение на смартфон. А затем, сидя на диване, листать анкеты потенциальных партнеров. Перерастают ли интернет-знакомства в серьезные отношения? Практика показывает, что да. Но везет не всем. В виртуальном мире можно найти не только любовь всей жизни, но и наткнуться на афериста. Корреспондент "Сегодня" выяснила, как распознать обманщика с первых фраз и не попасть к нему на крючок.

Схема №1: подарок с доставкой

Схеме уже много лет, но наивные украинки продолжают попадаться на крючок. На сайте знакомств вам начинает писать мужчина, чаще всего — красивый и успешный иностранец, который мечтает о жене-украинке. И вы идеально подходите на эту роль! Роман будет развиваться очень быстро: спустя несколько дней потенциальный жених признается в любви, будет обещать золотые горы и уверять, что готов вести вас под венец. А в один день виртуальный воздыхатель внезапно сообщит, что купил вам дорогой подарок — например, телефон, ноутбук или золотые серьги. И уже отправил в Украину! Но есть одна проблема: заграничный принц не может оплатить таможенную пошлину. По его словам, сделать это могут только граждане страны. Поэтому он предложит заплатить вам — при этом может даже заверить, что нужную сумму приложил к подарку. Далее иностранец даст номер электронного кошелька, на который надо перебросить деньги или скажет ждать смс-сообщение с расчетным счетом. Как вы уже догадались, стоит оплатить "доставку", как аферист с несуществующим подарком исчезнет.

Встречается другая вариация аферы — заплатить нужно лично курьеру, который придет домой. Только вот по правилам фирмы, вскрыть коробку можно лишь после оплаты. Каким же будет разочарование, когда коробка окажется пустой! Только тогда вы поймете, что "курьер" и писал вам под личиной красавца-воздыхателя с сайта.

Почему девушки ведутся на эту аферу? Да потому что сумма за доставку относительно небольшая — всего 200—300 грн, совсем ничего по сравнению со стоимостью ноутбука или телефона. Между тем, обманув 10 девушек, мошенник заработает 2—3 тыс. грн.

Что делать

Чтобы не попасть на крючок, помните: дешевый сыр бывает только в мышеловке.

"Снимите розовые очки. Поймите наконец, что сказок не бывает, — советует Виктория Ратеева. — Подумайте логично: а вы бы подарили ноутбук или другую дорогую вещь человеку, которого никогда в жизни не видели? Очевидно, что нет! И если незнакомец хочет сделать роскошный подарок, это должно не радовать, а наоборот, настораживать".

Если же вам действительно встретился настоящий "принц", способный на красивые поступки (ну а вдруг), помните: такой сам заплатит таможенному брокеру, чтобы тот провел процедуру таможенного очищения. Что это за процедура?

"Дело в том, что таможенные сборы действительно существуют и определены Таможенным кодексом Украины, — объясняет Ярослав Куц. — Оплачивает эти таможенные платежи декларант — физическое или юридическое лицо, которое задекларировало перемещение товара через таможенную границу Украины. Оплата осуществляется на банковские реквизиты государственных органов, которые легко перепроверить в интернете, чтобы понять, не врет ли вам "принц", присылая какой-то счет".

Если же курьер с "подарком" стоит на пороге вашей квартиры, то это автоматически означает, что товар уже перемещен через границу, а все платежи сделаны. К тому же вы имеете полное право осмотреть посылку в присутствии курьера.

"Единственное, нельзя повреждать фабричную упаковку подарка, к примеру, вскрывать коробку смартфона, — говорит адвокат. — Но снимать обертку с посылки можно и даже нужно! Осмотр необходим в целях личной безопасности: ведь вы не можете быть уверены, что незнакомец адекватный. К сожалению, есть психически больные люди, которые могут "подарить" даже серную кислоту под видом парфюма".

Схема №2: волшебное зелье

Рано или поздно от онлайн-знакомого может поступить предложение встретиться в реальной жизни. Но соглашаясь на встречу, нужно быть особенно осторожным. Иначе можно стать жертвой маньяка, попасть в заложники или быть ограбленным. Схем множество, и большинство направлены на девушек. Кавалер может предложить покататься на машине, а в реальности вывезти в лес, и дальше — на что хватит фантазии: склонить к сексу, снять порно или просто отобрать ценные вещи. Также популярны фокусы с клофелином. Например, девушка может намекать на продолжение вечера дома у парня. По приезде она может подсыпать ему клофелин или снотворное, а пока жертва будет в отключке — ограбить квартиру. И мужчине сильно повезет, если он очнется утром: от передозировки такими препаратами можно даже умереть.

Что делать

Одно из самых популярных приложений для знакомств "Tinder" советует своим пользователям никогда не соглашаться на встречу в пустынном или удаленном месте, а также в квартире. Главный тревожный сигнал — когда человек не похож на фото в анкете. Обязательно расскажите о планах друзьям и близким людям — скажите, куда идете и оставьте контакты человека, с которым встречаетесь.

"Не соглашайтесь на предложение подвезти вас на машине, лучше закажите такси, — рекомендует Виктория Ратеева. — Можете проверить кавалера заранее — например, скажите, что после встречи в 21:00 за вами заедет брат. Если мужчина захочет перенести свидание, это плохой сигнал".

Откажитесь от употребления алкогольных напитков. А если все-таки стали жертвой насильника или клофелинщика, сразу обращайтесь в полицию!

"Такие люди рассчитывают, что пострадавшему будет стыдно за свое поведение — к примеру, за то, что он согласился на интим на первом свидании, — говорит Ярослав Куц. — Но вам нужно набраться смелости и обратиться в полицию. Помните: чем больше заявлений у правоохранителей, тем больше вероятность, что мошенник будет пойман".

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Схема №3: осторожно, шантаж!

На сайтах знакомств многие ищут интрижку на ночь и отношения без обязательств, но еще чаще — хотят по-взрослому развлечься в виртуальном мире. И если вас избрали жертвой, это "развлечение" может обойтись вам очень дорого. Как правило, на крючок попадают или молодые неопытные девушки, или доверчивые парни. Особенно злоумышленники любят новичков на сайтах знакомств и женщин из провинций. Первые зачастую не проявляют осторожности, а вторые готовы отдать любые деньги, лишь бы избежать позора.

Сначала мошенник войдет в доверие, а затем предложит перейти к более близким отношениям, например отправить ему откровенные фотографии или станцевать стриптиз во время видеочата. Но стоит вам пошалить на камеру или выслать интимные снимки, как начнется шантаж. Аферист пригрозит, что зальет видео на порносайты, отправит фото всем вашим друзьям в соцсети или расклеит их по району, где вы проживаете. Хотите избежать позора? Перечислите шантажисту деньги. И приготовьтесь, что попросят приличную сумму — от 5—7 тыс. грн.

Что делать

Если не хотите стать жертвой шантажиста, не делайте ничего, что может вас скомпрометировать. Особенно специалисты рекомендуют никому не высылать "клубничные" фото!

"Более того, вы должны понимать, что материалы интимного характера, которые есть на телефоне, ПК и любом другом устройстве (которое хоть раз подключалось к сети), могут украсть хакеры, — говорит Ярослав Куц. — А если вы сами отправили откровенное фото незнакомцу, то должны быть морально готовы стать "знаменитостью".

Сделали опрометчивый поступок, но хотите спасти репутацию? Елена-Кристина Лебедь советует идти на опережение, например написать на своей странице в соцсети, что ваше фото обработали в "Фотошопе" и на самом деле на снимке другой человек. После такого заявления многие аферисты прекращают шантаж, ведь понимают, что жертва не боится огласки. Продолжают шантажировать? В любом случае не стоит платить вымогателям! Мошенники не остановятся после первой оплаты и будут бесконечно требовать деньги.

"Лучше обратитесь в полицию, — говорит Ярослав Куц. — Сейчас сотрудники правоохранительных органов действительно реагируют на случаи шантажа. В рамках досудебного расследования они могут попытаться вычислить IP-адрес афериста. Правда, для этого полиции надо получить разрешение суда на вмешательство в частную жизнь и получение информации с телекоммуникационных сетей. Еще можно отследить прохождение денег, которые требовали мошенники. Но если шантажистом окажется опытный хакер, скорее всего, он будет пользоваться "плавающим IP".

Это значит, что вычислить его невозможно". Поэтому осмысленно подходите к информационной безопасности и фильтруйте свои действия в сети.

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Схема №4: "помогите, спасите!"

Жертвами этой аферы чаще всего становятся женщины. Они по своей природе душевнее, принимают все близко к сердцу, искренне сочувствуют чужим несчастьям и в случае необходимости бросаются на помощь. Именно на эти качества и "давят" мошенники.

Как правило, в "игру" вступает псевдоиностранец. Будучи хорошим психологом, он располагает к себе женщину: красиво признается в любви, засыпает комплиментами, рассказывает сказки о совместном будущем, может даже назначить встречу и якобы купить авиабилеты. Но в последний момент кавалер внезапно попадает в беду: его арестовывают, не выпускают из страны без оплаты штрафа или у него обнаруживают страшное заболевание. Причин может быть множество, цель всегда одна — выманить у женщины деньги!

Другая красивая легенда — жених-военный. Такой может попросить финансы для залога, чтобы его наконец отпустили из какой-нибудь страны типа Ирака или Сирии на встречу с вами. Мол, тут правила строгие, денег у него нет, а он безумно хочет увидеться. Думаете, никогда бы не "повелись" и не заняли кавалеру? Тогда представьте, что познакомились с идеальным мужчиной, а цена вашего счастья — всего-навсего $300—400. Неужели не одолжите?

Намного реже в подобные ситуации попадают мужчины. Но тем не менее женщины также могут просить делать различные "взносы" в свою пользу и при этом постоянно откладывать встречу на "потом".

Что делать

Никогда не перечисляйте деньги малознакомым людям! Не терзайте себя сомнениями, мол, вдруг этот мужчина — любовь всей моей жизни. Как показывает практика, в 99,9% случаев вы попали на злоумышленника, который бесследно исчезнет, стоит ему "помочь".

"Такие аферисты умеют очень грамотно манипулировать и взывать к чувствам вины, стыда и совести, — говорит Виктория Ратеева. — На крючок чаще всего попадаются женщины, которые ощущают себя несчастными и хотят подтвердить свой статус жертвы".

Да и вообще, занимать деньги у дамы сердца — не очень хороший тон.

"Человек, который сидит на сайтах знакомств, по определению должен искать любовь, а не деньги, — говорит Елена-Кристина Лебедь. — Как только просят финансово помочь, задумайтесь! Предложите взять кредит, поговорить с родственниками и знакомыми".

Особенно нелепо высылать деньги иностранцу, которого вы никогда в глаза не видели. Но даже если подобная ситуация происходит с украинским женихом, с которым уже было несколько свиданий, будьте осторожны. Очень хотите помочь? Возьмите с него расписку.

"Пусть напишет, что он взял с вас деньги, обязуется отдать до такого-то числа и укажет паспортные данные, — советует Елена-Кристина Лебедь. — Это будет основанием пойти в полицию, если что-то пойдет не по плану".

Кстати, не помешает проверить текст первого письма. Для этого найдите в интернете любую программу-антиплагиат и скопируйте туда сообщение от "принца". Программа покажет, текст оригинальный или его украли с какого-нибудь сайта. Мошенники часто не заморачиваются: копируют шаблоны писем из интернета.

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Схема №5: приглашаю в гости

Рано или поздно заграничный "принц" может позвать вас к себе в гости или предложить совместный отдых за границей. Такое предложение может быть опасной ловушкой. Во-первых, незнакомец может оказаться, например, не бизнесменом, а обычным строителем. И вам сильно повезет, если это единственный обман, ведь по приезде в другую страну вас могут даже продать в сексуальное рабство. Особенно часто такое случается в восточных странах, где украинок заключают в гаремы и заставляют оказывать интимные услуги.

Другая популярная афера связана с покупкой авиабилетов. После переписки заграничный "принц" пригласит вас в гости и скинет сайт авиакомпании, на котором стоит купить билеты. Если он уверен, что вы на крючке, может даже скинуть вам деньги на билеты. Но ресурс — обманка: когда вы введете данные своей банковской карты (номер, срок действия и ПИН-код), они сразу окажутся у злоумышленника.

Что делать

Если хотите посетить возлюбленного, обязательно проверьте его. Во-первых, фото: обычно аферисты вывешивают одну фотографию в плохом качестве, либо в анкете очень профессиональный снимок, как будто с обложки журнала. Проверьте наличие фото в интернете. Если нашли этот снимок на разных сайтах с разными именами — перед вами мошенник!

"Кавалер оказался "чистым"? "Предложите пообщаться в видеочате, чтобы убедиться, что по ту сторону экрана человек с фото, — советует Сергей Шульженко. — Используйте поисковик, чтобы узнать максимум информации о кавалере".

Если возникают подозрения, поищите черные списки "брачных" аферистов и проверьте, нет ли там вашего нового знакомого. Нигде не нашли подвох и уже собираете чемоданы?

"Обязательно поставьте в известность друзей и родственников, что вы куда-то уезжаете, а еще лучше — езжайте вместе с другом, — продолжает Сергей Шульженко. — По приезде обратитесь в посольство или консульство Украины, расскажите, почему вы приехали и с кем будете встречаться. Если же в стране нет представительства Украины, обращайтесь в местную полицию: расскажите свою историю и попросите помочь. Правоохранительные органы будут заинтересованы, ведь если это мошенник, они смогут на месте раскрыть преступление".

Что касается покупки авиабилетов, делайте это только на официальных сайтах, не переходите по подозрительным ссылкам и никогда не вводите данные банковской карты на непонятных ресурсах!

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в том, как интернет-аферисты "разводят" украинцев на деньги, а эксперты назвали ТОП схем.

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АВТОР: Сюзанна Кирина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.