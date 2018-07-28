Аферы на отдыхе: 6 самых распространенных ловушек и как в них не попасть

Лето, наверное, самый прибыльный период для аферистов, ведь это сезон охоты на отдыхающих. Приехав на курорт, люди расслабляются, теряют бдительность и становятся легкой добычей для мошенников. К тому же последние бесконечно изобретают новые схемы обмана: одни продают липовые путевки, другие открывают туристические фирмы-однодневки, третьи ставят вип-тарифы на такси, четвертые сдают в аренду несуществующие квартиры… Мы собрали самые распространенные аферы и выяснили, на что стоит обратить внимание, планируя отпуск.

Схема №1: Сдам квартиру

Безусловный лидер среди афер на украинских курортах — махинации с арендой жилья. Особенно они популярны в больших городах — Одессе, Николаеве и т. д. На различных ресурсах мошенники подают объявления с очень заманчивыми условиями. Вам могут пообещать квартиру с евроремонтом, в пешей доступности от моря, всего за 300 гривен! Пока вы будете вне себя от счастья, что удалось отыскать такой идеальный вариант, аферисты озвучат главное условие бронирования: предоплата в размере проживания первых суток. На первый взгляд, мотивация владельца предельно ясна: он хочет получить гарантию, что вы действительно приедете и жилье не будет простаивать. Но в 80% случаев на другом конце провода будет не настоящий хозяин квартиры, а мошенник, и стоит вам лишь перевести деньги, как телефон окажется вне зоны досягаемости.

Кстати, иногда аферисты проявляют особую изобретательность. И чтобы усыпить бдительность туриста, предлагают заключить официальный договор. Такой серьезный подход к делу развеивает последние сомнения, и люди нередко делают предоплату. Но на самом деле в договоре будут липовые данные хозяина и адрес несуществующей квартиры.

Но если вы не бронировали жилье заранее и решили найти его на месте, вы также не застрахованы. В этом случае можете стать жертвой другой аферы — оплаты через терминал. Когда подъедете на оговоренное место встречи, вам по телефону сообщат, что в ближайшем терминале надо перевести деньги, причем сразу за весь период проживания. Как только вы это сделаете, за вами якобы выйдут и поведут в квартиру. Но и такое предложение — это всегда обман.

Что делать?

Чтобы обезопаситься от "квартирных" аферистов, никогда не делайте предоплату — ищите вариант, который можно забронировать бесплатно. Но если квартира очень понравилась и вы решили рискнуть, объективно оцените объявление. Насторожить должны цены ниже рыночных на 20—30% при обещании идеальных условий. Проверьте реальность фотографий — запустите в поисковике Google "поиск по картинкам". Если снимки на разных сайтах с разными объявлениями — вы попали на мошенника!

"Узнайте точный адрес жилья и данные хозяина (его фамилия, имя, отчество), — советует Ярослав Куц. — Зная эту информацию, можно проверить право собственности на квартиру через Единый государственный реестр вещных прав (www. kap. minjust.gov.ua)".

Если же общаетесь с брокером, потребуйте предоставить документы, разрешающие заниматься риелторской деятельностью. И не ищите квартиры на малоизвестных ресурсах.

"Лучше всего бронировать жилье через специализированные сайты — Booking или Hotels, — советует Владимир Царук. — Они самостоятельно проверяют арендодателей на предмет порядочности".

Схема №2: Вы – счастливчик

Не менее популярная афера — выигрыш туристической путевки. Вам могут позвонить или прислать смс, где написано, что ваш номер "выпал" в лотерее и теперь вы среди 10 счастливчиков, выигравших шикарные круизы. Никогда не участвовали ни в каких розыгрышах? Не проблема — вам сообщат, что номер выбрал компьютер путем случайной выборки. Могут сказать, что ваши контакты сохранились, когда вы пополняли мобильный счет в терминале, или что его взяли из базы такси. Немного монотонных убеждений менеджера, и человек действительно может поверить в свою удачу.

Но, конечно, выигрыш не стопроцентный — туроператор обещает взять на себя только 70% стоимости путевки. Вам же остается оплатить всего-навсего 30% — и можете ехать в пятизвездочный отель, загорать и наслаждаться морским прибоем. Чтобы "счастливчик" не успел заподозрить обман, менеджер ставит ограничение по времени — например, оговоренную сумму необходимо заплатить в течение суток, иначе компьютер выберет другого победителя.

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Что делать?

Ярослав Куц предупреждает: если вы лично не участвовали в розыгрышах — выиграть невозможно.

"Чтобы принять участие в любом официальном розыгрыше, необходимо выполнить целый ряд условий его проведения, — объясняет "Сегодня" юрист. — Прежде всего обязательным является заполнение анкеты участника непосредственно до начала розыгрыша. Кроме того, человек должен предоставить разрешение на обработку персональных данных, подписав соответствующий документ. Если вы не покупали лотерейные билеты и не заполняли анкеты, как вы можете выиграть?"

Менеджер уверяет, что лотерея особенная и ничего заполнять не надо было? Проверьте лицензию туристической компании, в розыгрыше которой вы якобы выиграли, найдите в интернете отзывы о ней, пообщайтесь с другими сотрудниками фирмы и узнайте максимум информации.

Схема №3: Внимание, скидки

Не стоит гнаться за очень низкими ценами. Даже если компания не исчезнет, качество услуг разочарует. Например, вас поселят в номер экономкласса вместо "стандарта", питание окажется двухразовым вместо трехразового, а до моря будет намного дальше, чем заявляли. Если вы хотите сэкономить, покупайте путевки и билеты заранее — тогда можно выиграть до 40%. Не слишком доверяйте туристическим фирмам.

"Рекомендую обращаться только в проверенные турагентства, к примеру по рекомендации знакомых или хотя бы почитав отзывы в интернете, — говорит Аркадий Маслов. — С порога обещают сделать большую скидку? Остерегайтесь: гораздо важнее получить качественные услуги и гарантию безопасности на отдыхе".

Узнав о ваших пожеланиях, турагент должен предложить разные варианты.

"Бывает, что продавая дешевые туры ненадежных операторов, менеджеры просят туриста подписать отказ от претензий при возможном переносе рейса, аэропорта или даже города вылета", — рассказывает Маслов.

Большинство украинцев целый год откладывают часть зарплаты, чтобы летом отправиться в путешествие мечты. Учитывая стесненность в финансах, люди стараются максимально сэкономить и обращаются в непроверенные туристические фирмы. Но, делая выборку по принципу "где дешевле", человек рискует остаться ни с чем: в последние годы в Украине процветает торговля фальшивыми путевками. Аферисты открывают туристические компании-однодневки: снимают офисы в центре города, создают красочные сайты. Затем забрасывают главную удочку — дешевые "горящие" путевки по популярным направлениям (как правило, за границу). Желающие отдохнуть по дешевке буквально атакуют фирму, стараясь отхватить самые выгодные предложения. Без лишних мыслей люди вносят предоплату или даже полностью оплачивают такую путевку. А когда наступает время отправиться в поездку, оказывается, что компания прекратила деятельность или бесследно исчезла.

Что делать?

При покупке тура обязательно подписывают договор на предоставление туруслуг.

"Обратите внимание на реквизиты компании и проверьте их по открытым базам, — говорит Ярослав Куц. — Дальше проверьте условия договора по части ответственности турагента и объема услуг".

Обязательно поинтересуйтесь, что покрывает ваша страховка. Никогда не доверяйте расчетам в конвертах: доказать факт оплаты будет почти невозможно. Просите дать кассовый или товарный чек и сохраняйте квитанцию.

Схема №4: Окажем услугу

Процветают на украинских курортах "разводы" с предоставлением самых различных услуг: начиная от организации экскурсий и заканчивая откровенно странными предложениями. Например, в Одессе очень популярны липовые прогулки на катерах. Пока будете загорать на пляже, к вам может подойти якобы организатор и рассказать, например, об утреннем круизе. Кто же не захочет прокатиться по морю с ветерком на рассвете всего-то за 100 грн? Спрос на такие прогулки, по словам афериста, огромный, поэтому за бронь места надо заплатить прямо сейчас. Но когда придете на утро к оговоренному месту встречи — ни организатора, ни катера не будет.

Иногда мошенники действуют более изощренно: они невзначай оказываются рядом с вами, начинают разговор о погоде, а войдя в доверие, случайно проговариваются, что завтра с друзьями планируют вылазку на рыбалку. Вы тоже обожаете рыбалку? Они с удовольствием возьмут вас с собой — при условии, что вы сейчас дадите деньги на аренду удочек или судна, покупку снастей и т. д.

Обманывают и с экскурсиями. На словах — сказочный тур на комфортабельном автобусе, а в реальности придется ехать в жаркой маршрутке с продавленными сидениями, если тур вообще состоится. Нередко при оплате экскурсий ничего не говорят о дополнительных платежах, но по приезде в музей или замок приходится платить чуть ли не больше, чем вы уже заплатили. А между объектами могут отвезти в самое дорогое кафе в округе, соврав, что оно бюджетное. На некоторых курортах предлагают детям "умные браслеты", которые якобы можно отслеживать через мобильное приложение. В реальности эти браслеты ни за что не отвечают.

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Что делать?

В главном управлении Национальной полиции в Херсонской области советуют вообще не общаться с подозрительными личностями. Если интересуют прогулки на катере или любые другие развлечения, найдите их самостоятельно. Помните: большие компании, которые предоставляют развлекательные услуги, редко сами ищут клиентов, заставляя сотрудников разгуливать по пляжу. А вот аферисты с радостью отправляются на поиски очередной жертвы. Но если предложение очень заманчивое, попросите предоставить документы, разрешающие заниматься такой деятельностью.

"Любые услуги должны предоставлять субъекты, которые зарегистрированы должным образом, имеют патент или лицензию (услуги по предоставлению экстремальных развлечений подпадают под лицензирование)", — рассказывает Ярослав Куц.

Что касается экскурсий, обязательно почитайте отзывы и расспросите организаторов о дополнительных платежах до того, как заплатите.

"Если это возможно, заключите договор, в котором будут предусмотрены все условия предоставления услуг по досугу и ответственность таких организаторов отдыха", — советует юрист.

Схема №5: "Оскар" в студию

Не редкость на курортах аферы с гаданиями, просьбами позвонить, душещипательными историями. Частая ситуация — истории об ограблении. В баре подойдет прилично одетая девушка и со слезами на глазах поведает, как ее обокрали и силой забрали деньги с документами. И только дорогие украшения в тот день были в номере, поэтому все еще при ней. Мошенница сразу их покажет и предложит купить за бесценок (можно даже сходить к ювелиру — "своему", конечно). Зачастую людям становится жалко горе-туристку, и они покупают кольца и цепочки (фальшивку с ближайшего рынка).

Или, пока будете загорать, сосед по шезлонгу расскажет, как вчера потерял техпаспорт на машину и, уходя, оставит свой мобильный номер. На соседнем шезлонге быстро появится сообщник, который также невзначай расскажет, что нашел чужие документы на авто. Как только позвоните первому соседу, он пообещает награду (например, 1 тыс. грн). Нашедший сразу начнет спешить и предложит вам поделить деньги пополам: сейчас вы отдадите ему 500 гривен, а владелец документов вернет вам остальное за документ.

Что делать?

Даже если ваше сердце трижды екнуло от рассказа, не позволяйте эмоциям взять верх.

"Как только на улице обратился человек с проблемой, сразу начинайте задавать ему конкретные вопросы, — советует Ярослав Куц. — "Где случилось несчастье?", "В котором часу?", "Кто был рядом тогда?", "Что именно украли?" и т. д. Постарайтесь выяснить как можно больше деталей, а потом просто предложите вместе обратиться в полицию".

И мгновенно увидите реакцию человека!

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Схема №6: Особый тариф

Почетное место среди курортных обманщиков занимают таксисты. Например, могут предложить довезти за 30 грн, а потом ошарашат: "30 грн за км!" При этом вас специально повезут через весь город к точке, которая находится в двух километрах от вокзала. Или может оказаться, что тариф действует, только до поселка, а не до базы отдыха. Впридачу у водителя не окажется сдачи.

Нередко таксисты работают в паре с квартирными аферистами. На вокзале предложат очень выгодный вариант жилья, а по факту привезут в разваливающуюся хижину. Вас не устраивает? Не селитесь, но за такси будьте добры заплатить. Могут показать и хорошие апартаменты, но не за 500 грн (как вы договаривались), а за 700. Есть варианты подешевле, только за проезд к каждой следующей квартире придется заплатить таксисту 50 грн.

Что делать?

Главное — полная договоренность до начала взаимоотношений.

"До посадки в авто четко оговорите условия проезда: конечный пункт назначения и точную цену", — советует Ярослав Куц. Но лучше старайтесь избегать "бомбил" возле вокзала — заказывайте такси через службу. "Что касается "комплексного подхода" от таксистов-арендодателей, то, как правило, это или мошеннические схемы, или самые дорогие квартиры, — говорит юрист. — Но если вы уже попались на крючок — отказывайтесь платить (если нет договора). Угрожают — вызывайте полицию".

Что советует полиция

Насколько часты аферы на украинских курортах? Например, в прошлом сезоне (01.06—30.09.2017) в Николаевской области было совершено 16 криминальных правонарушений указанной категории, а в Запорожской области за аналогичный промежуток времени — 48 случаев мошеннических действий по отношению к отдыхающим. Раскрываемость таких преступлений довольно низкая — например, в Запорожской области было раскрыто лишь 18 случаев. Это связано с тем, что аферисты избавляются от мобильных номеров сразу после того, как провернут схему и получат деньги. Кроме того, многие пострадавшие не обращаются в полицию, что позволяет мошенникам промышлять дальше. Поэтому в полиции настоятельно рекомендуют сразу звонить в правоохранительные органы, если подозреваете, что стали жертвой афериста. А еще обязательно придерживайтесь следующих советов:

Внимание, незнакомец!

Будьте внимательны к незнакомым людям, особенно если они предлагают что-то заманчивое. Не соглашайтесь на первые попавшиеся предложения, не позволяйте никому втянуть себя в общение, особенно если цель собеседника вам неясна или вызывает подозрение.

Оплата по факту

Внимательно выбирайте людей, которые предлагают услуги. И если не уверены на все 100% в безопасности сделки, не делайте предоплату. Особенно если предлагают перечислить деньги через WesternUnioin или с помощью таких платежных систем, как Webmoney, QIWI и другие.

Персональные данные

Никогда и ни при каких условиях не передавайте личные данные третьим лицам: PIN-код банковской карты, секретные коды и пароли, которые приходят на ваш телефон, данные паспорта. Ни в коем случае не отправляйте сканированную копию паспорта или ИПН.

Аферисты всюду

На курортах встречаются и другие аферы: например, предложения погадать, или покататься на вашем велосипеде с дальнейшем невозвращением полученной вещи, да и банальной кражи. Поэтому держите кошелек и ценные вещи в безопасном месте, особенно когда находитесь в людных местах. А для обмена валют выбирайте только банковские учреждения.