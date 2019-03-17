Аферы с трудоустройством за границей: 4 схемы, которые используют мошенники

При трудоустройстве изучайте договор и устраивайтесь только легально

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Аферы с трудоустройством за границей: 4 схемы, которые используют мошенники Сюзанна Кирина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/80f/e1e/5c880fe1e9979.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/80f/e1e/5c880fe1e9979.jpg 2019-03-17T02:42:00+02:00 Украина При трудоустройстве изучайте договор и устраивайтесь только легально

Украинцы продолжают искать лучшей жизни за рубежом. В 2018-м Центр экономической стратегии Украины обнародовал исследование: мы входим в десятку стран-доноров международных мигрантов в мире. Притом, что в Украине сейчас можно получать зарплату не хуже заграничной, и к тому же быть защищенным законами и уверенным в своих правах. А успешно трудоустроиться за границей до сих пор непросто, и не только из-за недобросовестных работодателей, но и из-за мошенников, которые практикуют различные схемы обмана. "Сегодня" выяснила, как не попасть к ним на крючок.

Наши эксперты:

Ярослав Куц , адвокат, глава адвокатского объединения "А2КТ"

, адвокат, глава адвокатского объединения "А2КТ" Василий Воскобойник , президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству

, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Дмитрий Люшенко, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Дмитрий Люшенко и партнеры"

Схема 1: Сначала заплати

Желая найти работу за границей, чаще всего люди обращаются в агентства по трудоустройству. И, по мнению Василия Воскобойника, это правильный путь, хотя и он не защищает от мошенничества.

"Большинство украинцев не знают иностранные языки в совершенстве. Поэтому бессмысленно самостоятельно изучать сайты и со словарем переводить тексты вакансий — лучше сразу обратиться к посредникам", — говорит эксперт.

Но при сотрудничестве с такими фирмами надо быть предельно осторожным: в этой сфере огромное множество лжеагентств.

Главный признак недобросовестной компании — требование оплатить свои услуги. Причем статьи расходов могут быть самые разные: вам могут предложить оплатить консультацию, доступ к базе вакансий, оформление документов или пересылку их работодателю. Как правило, за подобные услуги лжеагентство требует немало — от 300 евро. Но если обещают найти работу с зарплатой в 3 тыс. евро, эта сумма уже и не кажется большой. Но стоит заплатить, как к вам мгновенно теряют интерес и спустя несколько дней сообщают, что ваша кандидатура не подошла работодателю. Еще они могут постоянно откладывать сроки вашего отъезда за границу, а в один прекрасный день бесследно исчезнуть, отключив все телефоны.

Что делать

Если агентство по трудоустройству просит заплатить, даже незначительную сумму, — сразу уходите.

"Легальные посредники, которые работают в правовом поле, никогда не берут денег с соискателей", — говорит Василий Воскобойник.

Причем компании не делают это не по своей доброй воле, а потому что обязывает закон.

"И в украинском, и в европейском законодательстве есть запрет на получение оплаты от работников, — объясняет Ярослав Куц. — За рекрутинг в любом виде платят исключительно работодатели".

Как это функционирует на практике? Например, работодатель-поляк хочет нанять человека из Украины. Для этого он обращается к посреднику, в рекрутинговую фирму. А когда компания находит работника, работодатель выплачивает ей оговоренный процент.

Лицензия

Даже если посредник не требует денег и кажется вам порядочным, изучите информацию о нем. Узнайте, как долго он работает в этой сфере, где находится главный офис и с какими странами сотрудничает. Посетите независимые форумы — обманутые люди часто делятся в сети собственным опытом. Но самое главное — попросите сотрудников показать лицензию.

"Любая компания, которая хочет трудоустраивать украинцев за рубеж, вначале должна получить лицензию Министерства социальной политики Украины", — говорит Дмитрий Люшенко.

Данные об этом должны быть на официальном сайте министерства, а бумажная копия лицензии — "на руках" у агентства.

Внимательно ознакомьтесь с документом: посмотрите срок его действия и перечень стран, в которых компании разрешено предлагать работу. Бывает, что мошенники получают лицензию на трудоустройство, например, в Испании, но завлекают соискателей на работу в другие страны. В итоге, если вы примете предложение, а в дальнейшем у вас возникнут проблемы с пограничными службами или местной властью, рекрутинговая фирма не сможет вам помочь.

"Еще обязательно сверьте, совпадает ли адрес, указанный на сайте министерства, с тем адресом, где располагается офис", — советует Воскобойник.

Также у посредника должен быть договор с иностранным нанимателем.

Схема 2: Турист на работе

Далеко не все украинцы знают, что безвизовый режим не означает разрешения легально работать за рубежом. Чтобы законно трудоустроиться, в обязательном порядке нужно оформить трудовую визу. И сделать это необходимо в Украине. Но недобросовестные агентства часто пользуются этим незнанием. Они предлагают сделать вам гостевое приглашение, приглашение от частного лица или открыть туристическую визу. Все потому, что получить разрешение на въезд в какую-то страну для работы намного сложнее, чем туристическую визу. Только вот ничего, кроме рабочей визы, не дает права работать в другой стране. Если человек осведомлен и возражает агентству, зачастую оно обещает переоформить документы после вашего прибытия на территорию другого государства. Но, как показывает практика, никто и ничего переоформлять не будет. В итоге это может вылиться в большие проблемы с законом, и даже в депортацию, с запретом на повторный въезд в страну.

Вторая популярная схема обмана — оформление рабочей визы за деньги. Агентство может предложить "решить все ваши вопросы" за определенную сумму или даже выдать себя за элитную компанию, которая всегда все делает за своих клиентов (и это единственный вариант сотрудничества). Скорее всего, перед вами обыкновенные мошенники. Стоит заплатить — они бесследно исчезнут или сообщат, что консульство отказало вам в визе.

Из последних схем: вам обещают открыть польскую рабочую визу и обещают, что работать по ней вы сможете в Чехии, Германии, Финляндии, Норвегии или любых других странах. Но это неправда: на основании польской рабочей визы можно работать исключительно в Польше. А из любой другой страны вас депортируют. Так не лучше ли остаться работать дома?

Что делать

Любой человек, который хочет трудоустроиться за границей, должен сам оформить себе рабочую визу. Запомните: никто не может подать документы вместо вас: личная явка в консульство обязательна. А, чтобы исход был положительным, необходимо собрать целый пакет документов.

"Для открытия рабочей визы нужен агентский договор с аккредитованной компанией и трудовой договор с будущим работодателем, — объясняет Ярослав Куц. — Этот работодатель, в свою очередь, должен отправить в консульство официальное письмо-приглашение. Оно и подтверждает ваше законное трудоустройство".

Не стоит верить в открытие рабочей визы "постфактум": рассказы, что документы оформят после приезда, — просто сказки.

"Любая страна Евросоюза или страна с высокими социальными стандартами имеет четкую и понятную бюрократию. Перед тем как официально принимать трудовых мигрантов, каждое государство оценивает риски приезда таковых — судимости, различные нарушения законодательства, склонности к терроризму и прочее, — рассказывает Куц. — Такая оценка проводится до того, как трудовой мигрант пересечет границу".

Кстати: если человек путешествует по туристической визе или на каком-либо другом основании, не имеет права подрабатывать (даже изредка!), иначе сразу становится нелегалом.

Схема 3: Вне закона

Одна из главных ошибок украинцев — желание заработать любой ценой, не задумываясь, легальной ли будет работа. По мнению специалистов, многие люди в принципе не понимают разницу между легальным и нелегальным трудом, или думают, что второе связано исключительно с криминалом, а если они устраиваются в отель горничной, априори все по закону. Но такое мышление не имеет ничего общего с реальностью. Почти любая работа за рубежом — официантом, водителем, фермером — может быть как легальной, так и нелегальной.

Более понятными для украинцев являются термины "официальная" и "неофициальная" работа. В первом случае государству нужно платить налоги, а во втором — деньги нигде не "светятся" и никто, кроме работодателя, не знает, что вы работаете. Такой неофициальный труд за рубежом сопряжен с огромными рисками. Василий Воскобойник называет нелегальную работу одним из самых популярных способов мошенничества. Самое безобидное, чем может обернуться такое трудоустройство, — потеря денег, самое страшное — утрата здоровья, работоспособности или даже жизни без какой-либо компенсации. А ведь почти каждому работодателю выгоднее взять вас на работу именно неофициально — ведь если, например, вы пострадаете из-за несчастного случая, он не "при делах", и ничего вам не должен. И вы можете запросто остаться на улице без какой-либо помощи.

Что делать

Специалисты советуют выбирать исключительно легальную форму трудоустройства. Не соблазняйтесь высокими зарплатами, которые могут предложить за неофициальный труд. Почему это так важно? Потому что, соглашаясь на неофициальную работу, люди остаются вне закона и сами отказываются от прав, которые им предоставляет страна-работодатель.

"Нелегальный работник фактически не существует у работодателя. А соответственно, последний не несет никакой ответственности, — объясняет Василий Воскобойник. — Если работник попадет в больницу, никто не оплатит его лечение, а если погибнет — никто не будет транспортировать тело в Украину".

И это не пустые страшилки: периодически ужасные случаи потрясают общественность. Например, в прошлом году в Польше у украинки случилось кровоизлияние в мозг. Недолго думая, работодатель просто отвез женщину в городской парк и сообщил полиции, что якобы обнаружил ее пьяную на улице. Не нужно быть уверенным, что несчастья обойдут вас стороной. Потому что вы уезжаете из родной страны, где ваши права защищает Конституция и законы, "согласно социологическим исследованиям, 93% украинцев за границей работают именно в сфере физической работы — строительство, сельское хозяйство и иные отрасли, где присутствуют высокие риски травматизации, — добавляет эксперт. — И украинцы должны понять: если они сами не позаботятся о себе, никто их защищать не будет".

Легальная работа

Иногда агентства по трудоустройству прямым текстом предлагают нелегальный труд, а бывает, наоборот, скрывают эту информацию от соискателя. Как понять, что вам предлагают официальную работу?

"Очень просто, — уверяет Ярослав Куц и объясняет: "Если трудоустройство легальное, с вами в обязательном порядке заключат трудовой договор и обяжут оформить рабочую визу".

Все остальное — вне закона!

"Еще один признак официальной работы — это выплаты зарплаты исключительно в безналичном виде, — добавляет Василий Воскобойник. — Это гарантия, что деньги прошли налогообложение, а значит о вашей работе на территории этой страны знает государство".

Схема 4: Шило вместо мыла

Обманывают украинцев и с условиями труда. Нередки ситуации, когда оговоренная работа сильно отличается от реальной. Например, вам предложили работать горничной, в обязанности которой будет входить смена постелей и уборка номеров, а в реальности оказалось, что это постельное нужно вручную стирать, а по вечерам еще и мыть посуду на кухне. На любые недовольства и претензии работодатель начинает угрожать, напоминая, что вы подписали договор. И в случае если не будете выполнять работу — он перестанет платить зарплату и отберет уже выплаченные деньги. Часто люди попадают практически в рабские условия: работают по 12 часов в день вместо обещанных 8, спят в холодных сырых бараках вместо комфортного хостела, который был показан на фотографиях. Более страшные случаи: трудовое или сексуальное рабство, продажа на органы, банальное убийство после использования в преступных схемах (например, в качестве наркокурьера).

Что делать

Во все вышеперечисленные ситуации попадают люди, согласившиеся на нелегальную работу. Незаконные трудовые мигранты часто поддаются постоянному психологическому давлению со стороны работодателей. Более того: последние могут под разными предлогами отбирать у нелегалов паспорта и делать их в прямом смысле слова бесправными рабами.

"Избежать всех ужасов поможет только официальное трудоустройство, — уверяет Дмитрий Люшенко. — Трудовой договор, рабочая виза, медицинская страховка — это гарантия, что вы защищены законом".

Договор

Особое внимание уделите трудовому договору.

"В нем должны быть прописаны сроки трудоустройства, название вашей должности и компании, — рассказывает Ярослав Куц. — Обязательно должна быть указана ответственность работника и работодателя и условия оплаты труда".

Последний пункт особенно важен. Нередко людям предлагают заключить черновой вариант контракта, в котором будет меньшая сумма зарплаты — якобы потом договор переоформят. Не стоит верить таким предложениям. Никогда не подписывайте пустые бумаги, изучайте каждый пункт контракта, и в случае вопросов обращайтесь к юристам.

Четко должны быть прописаны трудовые обязанности: фразы вроде "разные виды работ по требованию работодателя" могут обернуться тем, что вас заставят делать то, что не было оговорено. Также должно быть указано место проживания и расходы на него, проезд, питание, выходные и отпуска.

"Договор обязательно заключается на двух языках, — добавляет Василий Воскобойник. — Один экземпляр — на родном языке соискателя (в нашем случае на украинском), а второй — на языке страны, в которой будете работать".

И постарайтесь хотя бы немного выучить иностранный язык — это поможет избежать многих проблем.

Опасная зона: будьте внимательны и ищите выход

Перед выездом за рубеж на работу запишите (обязательно прозвоните, уточните графики работы) контакты, которые помогут выйти из кризисной ситуации:

национальная бесплатная горячая линия по вопросам противодействия торговле людьми и консультированию мигрантов 527 и 0-800-50-55-01 — специалисты консультируют украинцев, которые планируют поехать за границу или вернулись в Украину из-за границы. Консультации предоставляются бесплатно и конфиденциально! 527.org.ua — электронные консультации;

527 и 0-800-50-55-01 — специалисты консультируют украинцев, которые планируют поехать за границу или вернулись в Украину из-за границы. Консультации предоставляются бесплатно и конфиденциально! 527.org.ua — электронные консультации; национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации 0-800-50-03-35 или 116-123 (короткий номер с мобильного): предоставление консультаций по вопросам выезда за границу с целью трудоустройства, обучения, бракосочетания и т. д. и по вопросам насилия и защиты прав детей;

0-800-50-03-35 или 116-123 (короткий номер с мобильного): предоставление консультаций по вопросам выезда за границу с целью трудоустройства, обучения, бракосочетания и т. д. и по вопросам насилия и защиты прав детей; правительственная горячая линия для граждан Украины, которые находятся за границей +38 (044) 284-19-15 (оплата по тарифам соответствующего оператора связи);

+38 (044) 284-19-15 (оплата по тарифам соответствующего оператора связи); по приезде за границу необходимо стать на консульский учет в украинском консульстве. Для этого следует лично обратиться в учреждение. В случае нарушения ваших прав консульство должно оказать вам помощь и защиту.

Помните: лучше работать в родной стране. Но если уж вы рискуете, то не забывайте обезопасить себя.

Напомним, также тема афер с трудоустройством за границей была раскрыта в материале: "Главная тема": как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах

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АВТОР: Сюзанна Кирина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.