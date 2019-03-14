AGL DIVISION — профессиональная помощь с импортом товаров из ЕС

Избежать ситуаций на таможне, чаще всего приводящих к потере прибыли, поможет таможенный брокер

AGL DIVISION — профессиональная помощь с импортом товаров из ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fdc/aac/5c7fdcaacae5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fdc/aac/5c7fdcaacae5c.jpg 2019-03-14T16:10:00+02:00 Украина Избежать ситуаций на таможне, чаще всего приводящих к потере прибыли, поможет таможенный брокер

Внешняя торговля является важнейшей целью для большинства компаний, поскольку с выходом на международный рынок объемы прибыли возрастают в разы. Но вместе с доходами прибавляются и проблемы — в частности, приходится внимательно изучать таможенное законодательство европейских стран. И даже самое тщательное соблюдение всех правил и норм все равно не гарантирует отсутствие ошибок.

Даже очень мелкие ошибки и неточности при заполнении таможенных деклараций могут привести к тому, что груз, ввозимый в страну или вывозимый из нее, задержится на границе. Избежать таких ситуаций, чаще всего приводящих к потере прибыли, помогает таможенный брокер – компания AGL DIVISION, работающая в ЕС уже больше десяти лет.

AGL DIVISION — какие услуги оказывает таможенное агентство?

Компания специализируется на профессиональном представительстве таможенных интересов своих заказчиков. При обращении в AGL DIVISION можно получить:

полный спектр складских услуг — клиенты могут использовать возможности таможенного склада и площадок для временного хранения груза, которые охраняются как физически, так и при помощи видеонаблюдения;

услуги по оформлению груза на таможне в ЕС — специалисты компании помогут с заполнением деклараций и транспортных накладных, оформят все необходимые сертификаты и гарантии;

услуги по нейтрализации груза, а также по смене его владельца — сделать это можно прямо в условиях склада;

Складские площадки компании находятся в Польше, в городе Люблин, и готовы принять на хранение и таможенное оформление грузы любого типа. Технический импортер AGL DIVISION работает с товарами из любых стран — не только европейских, но и других, для последних прямо на складе можно осуществить перепродажу. Работа осуществляется очень оперативно, поскольку в распоряжении профессионалов находятся лучшие электронные программы и системы, упрощающее документооборот и делопроизводство.

Поскольку сотрудники таможенного агентства специализируются именно на таможенном законодательстве ЕС, AGL DIVISION может гарантировать для своих заказчиков быстрое и беспрепятственное прохождение грузами границы. Воспользоваться услугами агентства будет выгодно для всех — и для тех компаний, которые впервые выходят на международный рынок, и для тех, кто стабильно ведет международную торговлю, но не хочет без нужды увеличивать собственный штат за счет таможенных специалистов.

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