Агрессия и драки в общественном транспорте: как себя вести (видео)

Эксперт по безопасности советует сначала применить силу слова, а юрист напоминает о границах самозащиты

Во Львове туристы избилипьяного пассажира самолета, который задерживал рейс в Киев. Мужчина начал ссору с борт-проводниками. Те вызвали охрану аэропорта, но пока ее ждали, несколько путешественников набросились на дебошира с кулаками и нецензурной лексикой, пытаясь снять его с рейса. Конфликты в транспорте к сожалению, не единичны. Как реагировать на словесную агрессию или пинок?

Эксперт по безопасности Руслан Болгов отмечает: в таких случаях следует применить силу слова:

"Очень громко проговорит что вы делаете. То есть: "Я вызываю полицию, успокойтесь". Чтобы человек это слышал".

Если не помогает, попробуйте разнять дерущихся. Делать это следует осторожно и только тогда, когда вы уверены в своих силах. Нападающий может направить гнев на вас. В этом случае Закройте лицо и презрительное агрессора.

"Я закрываюсь полностью, закрываю лицо, он меня может бить ногами и руками, я жду пока откроется дверь и в защите стою", – показывает нам эксперт. В тренде Из Украины контрабандой массово вывозят птиц: названы цифры

Но бить нападающего тоже не стоит, подчеркивает адвокат Дмитрий Моргун. Главное – оттащить его от жертвы.

"Если вы заступаетесь, наносить удары можно человеку можно только не превышая соответствующую границу риска, который вам угрожает. Если вы не можете определиться, каким образом, на что вы имеете право применять силу, то лучше не применять. Быть свидетелем, вызвать правоохранительную службу".

По возможности фиксируйте ход конфликта на видео – это будет служить доказательством в суде.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, кто должен уступать место и как избежать драки в общественном транспорте. Люди забывают, что общественный транспорт – это территория общего пользования. На ней следует соблюдать определенные правила и ни в коем случае не отвечать агрессией на агрессию.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама