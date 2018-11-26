Агрессия РФ на Азове: все корабли военного флота Украины по тревоге вышли в море

Весь состав Военно-Морских сил (ВМС) Украины подняли по тревоге – корабли выходят в море. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Накануне, 25 ноября, стало известно, что во время атаки на украинские суда в Керченском проливе были ранены шесть моряков, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кадры того, как российские пограничники таранят украинский рейдовый буксир "Яны Капу", облетели весь мир. Буксир в сопровождении двух малых бронированных артиллерийских катеров направлялся из Одессы в Мариуполь. Эту группу украинских судов перехватили четыре российских пограничных корабля. Во время тарана россияне повредили главный двигатель украинского буксира, обшивку и ограждение, а также снесли спасательный плот.

"Подтверждено, что Российская Федерация не обеспечила беспрепятственный проход судов через Керченский пролив в Азовское море, это было показано всему миру, четко продемонстрированы жестокие и агрессивные действия Российской Федерации", – заявил командующий ВМС Украины Игорь Вороненко.

Украинские моряки уверяют: о своих намерениях пройти через Керченский пролив предупреждали заранее. Но с 4 утра 25 ноября российские диспетчеры им не отвечали.

"Россия осуществила акт агрессии против Украины. Теперь имеем агрессию на территории Украины, а также войну с Россией в нейтральных водах, поскольку этот акт агрессии осуществлен именно в нейтральных водах. Этот акт агресси – а именно так он должен квалифицироваться по всем принципам международного права – привел к ранениям наших военных", – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Позже к блокированию украинских судов присоединились еще четыре российских пограничных корабля. Из оккупированного Крыма на патрулирование подняли несколько боевых самолетов и перекрыли проход сухогрузов по Керченскому проливу. При попытке украинцев выйти из пролива – атаковали. Утром 26 ноября Россия открыла Керченский пролив.

В российском плену сейчас находятся 23 украинских моряка. Судна принудительно отбуксировали в Керчь.

В НАТО призывают к немедленному прекращению конфликта в Керченском проливе. И уже вышли на связь с украинскими чиновниками.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая навигационные правами в ее территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море в соответствии с международным правом", – заявила спикер НАТО Оана Лунгеску.

На 18 часов по киевскому времени ООН созывает экстренное заседание Совета безопасности касательно ситуации в Керченском проливе.

Поддержку Украине также выразили европейские партнеры – Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Дания и Румыния.

"Это нельзя квалифицировать иначе, чем акт агрессии и очередное явное нарушение международного морского права. Такие действия подрывают безопасность всего региона", – отметил глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

Кроме того, на заседании совета иностранных дел Евросоюза могут рассмотреть вопрос усиления санкций против России. Запрос по это главе евродипломатии Федерике Могерини прислал посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

Детали заседания Совета безопасности ООН будет отслеживать специальный корреспондент "Сегодня" в Соединенных Штатах Вера Свердлик. Смотрите выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" Смотрите в выпусках в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00.