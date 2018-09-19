Агрессия РФ против Украины: готов ли Путин использовать химоружие и вести новые форматы боевых действий

Россия может пойти на применение не только новых видов вооружения и техники на территории Украины, но и на использование химического оружия и ведение против украинской армии новой формы боевых действий.

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал писатель, военный эксперт Валентин Бадрак.

"Совершенно не исключаю, что в контексте обострения американской-российской риторики, в контексте санкций, и в том числе серьезных изменений позиции к РФ той же Великобритании, Путин может пойти на дальнейшую эскалацию, в том числе и на территории Украины. Сегодня даже не безосновательно говорят о возможности Путина применить оружие массового поражения на территории Украины, учитывая, что это уже было сделано на территории страны Западной Европы, и этого вполне нельзя исключать", – спрогнозировал он.

По его мнению, ждать послабления России в отношении ее действий в разных регионах мира не стоит, но в то же время внутри РФ растут антипутинские настроения.

Также, как подчеркнул Бадрак, для Украины крайне важные задачи прежде всего – усилить свой оборонный потенциал, готовиться к различным путинским сценариям по применению различных видов оружия, в том числе новых видов вооружения, а также новой формы ведения военных действий.

"Имею в виду атаки с морских акваторий. Об этом сейчас необходимо серьезно задуматься украинской власти", – уточнил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что с начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ и применили запрещенное вооружение. Ранения получил украинский военный.

Напомним, за прошлые сутки, 18 сентября, ситуация на Донбассе оставалась контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

А 17 сентября, ВСУ проучили боевиков на Донбассе: противник в полтора раза снизил число ударов, один боевик был уничтожен и еще один – ранен.