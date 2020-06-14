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Агрессия РФ угрожает не только Украине: НАТО призвали скорее принять Украину

14 июня, 10:21

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Также говорили и о вступлении Грузии в НАТО

Американские военные эксперты заявили, что агрессия России против Украины, которая присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО, может угрожать безопасности союзников НАТО. Об этом говорится в статье на War on the Rocks.

Американский генерал в отставке, экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес; бывший военный атташе США в Польше Рэй Войчик; эксперт Центра анализа европейской политики США Януш Богайски; главный координатор программ по трансатлантической обороне и безопасности в аналитическом центре CEPA Картен Шмидль считают, что российская агрессия может зайти за пределы Украины и коснуться других стран.

"То, что происходит в Украине, не обязательно касается только Украины", — говорится в статье.

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Они добавили, что российская агрессия в Украине угрожает безопасности союзников НАТО. Эксперты считают, что план действий по членству в НАТО для Украины и Грузии должен быть более решительным.

"НАТО должно поддерживать партнеров в регионе Черного моря — Украину и Грузию, увеличивая инвестиции в их экономическое развитие", — говорится в статье.

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Эксперты предупреждают, после того как США выведут свои войска из Германии, НАТО потребуется более слаженная стратегия, чтобы защитить свои восточные границы и противостоять попыткам России расширить военное присутствие в Европе.

Напомним, на сегодняшний день участниками партнерства являются Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО Украина подала еще в январе этого года.

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Как мы уже сообщали, во время прошлогоднего визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ускорить подготовку ко вступлению в Альянс.

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