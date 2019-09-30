Агрохолдинг МХП помогает воспитанникам детских домов и школ-интернатов в социализации, профориентации и последующем трудоустройстве

К новому учебному году волонтеры МХП вместе с координаторами detdom.info запускают вторую волну проекта «Штурманы», который призван способствовать социализации, профориентации и дальнейшему трудоустройству воспитанников детских домов и интернатов для сирот и детей, лишенных родительской опеки

Как сообщили в МХП, вторая волна проекта "Штурманы", в которой задействованы 75 волонтеров с 9 предприятий агрохолдинга, охватит пять школ-интернатов во Львовской, Тернопольской, Черкасской и Винницкой областях. Цель данной социальной инициативы – помочь подросткам адаптироваться к будущей самостоятельной жизни: выбрать профессию, получить образование, найти работу. Подшефными волонтеров проекта стали уже около 300 детей.

"В отличие от многих волонтеров, меценатов и компаний, МХП разрушает стереотип "заботы", которую часто измеряют денежной помощью детским домам или подарками к праздникам. Наш проект "Штурманы" ставит более серьезные и стратегические задачи — дать воспитанникам детских домов и школ-интернатов будущее, помочь устроиться во взрослой самостоятельной жизни. МХП планирует привлечь к проекту все предприятия Группы в регионах своего присутствия, чтобы помочь детям социализироваться, увидеть возможности и найти свое место", — рассказала о проекте Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций агрохолдинга.

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Волонтеры проекта "Штурманы" посещают школы-интернаты в регионах, где размещены предприятия МХП, проводят с детьми время, играют, учат финансовой грамотности и ведению домашнего хозяйства, налаживанию приятельских отношений, а также помогают в профориентации и выборе будущей профессии.

"Не секрет, что детям, лишенным родительской любви и опеки, значительно труднее интегрироваться в общество и найти свое место в нем. У них часто нет возможности получить совет, перенять опыт и просто пообщаться. Волонтеры нашего проекта "Штурманы" стали для этих ребят настоящими проводниками во взрослую жизнь — светлую и успешную. МХП помогает воспитанникам детских домов получить специализированное образование и в дальнейшем трудоустроиться", — рассказала о целях проекта Виктория Нагирняк, руководитель направления "Корпоративная социальная ответственность" холдинга МХП.

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