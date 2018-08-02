Ахеджакова: Аннексия Крыма – это воровство, он принадлежит Украине

Российская актриса Лия Ахеджакова, поддерживающая Украину с самого начала российской агрессии, заявила, что аннексия Крыма – это воровство со стороны Москвы части украинской территории.

Об этом она рассказал в интервью изданию "Собеседник".

По ее словам, против нее в интернете ведется целая кампания травли – соцсети кишат обвинениями и фальшивыми обвинениями.

"Интернет ко мне безжалостен, иногда даже приходится обращаться к адвокату. Столько лжи, черной ненависти, обвинения в экстремизме. Даже семью мою – маму, папу – не оставили без вранья и злобы. Мы приехали в Тюмень со спектаклем – меня оскорбляли по местному ТВ, разбрасывали листовки по всему залу и в фойе. Там было написано, что я "русофобка", "подруга мамы Надежды Савченко". А я вообще ни с Надей, ни с ее мамой не знакома", – рассказала Ахеджакова.

Артистка отметила, что из нее сделали чуть ли не "террористку" за ее поддержку Украины и признания оккупированного Россией Крыма как украинской территории.

"Теперь я – "террористка" по отношению к Крыму. Правда, я "террорист" в компании наиболее уважаемых представителей нашей культуры. Мы – "враги народа" и, главное, "террористы". Но такая компания чудная – честь для меня. Я очень люблю Крым – там мое детство, там маму и папу лечили от туберкулеза, там мои пионерские лагеря, туда мы ездили всем ТЮЗом, там дом отдыха ВТО – театральный дом. Я Крым весь объездила, он часть моей жизни. Но это совершенно не оправдывает воровство. Я считаю: Крым принадлежит Украине. Как это можно – отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы", – объяснила она.

Также Ахеджакова считает, что украинского политзаключенного Олега Сенцова из-за его состояния здоровья могут не успеть спасти из российского плена.

"Боюсь, ничего хорошего (с ним не будет – ред.). Пока на Донбассе стреляют, пока гибнут люди, ничего хорошего не будет. Сенцов очень плох. Теперь, если и захотят обменять, уже "стремно". Могут припоздниться. Он погибает не за себя – за других своих, за Украину", – подчеркнула актриса.

Недавно еще одна известная артистка, но уже из Украины, Ада Роговцева в интервью сайту "Сегодня" высказалась об украинцах в России. Также на рассказала о давней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Украине, которому она высказала все, что думает.