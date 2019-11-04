Акция "Крути колеса від цінового стресу": где и сколько можно сэкономить?

"В тесноте, да не в обиде", – это негласный принцип, под которым проходят утренние поездки в общественном транспорте. Если летом пассажиры только нервничают и толкаются, то осенью они еще и кашляют. Не миритесь с ситуацией. Пополните запасы домашней аптечки, посетив аптеку "Аптека Копейка", "Благодия", "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ".

Поддержите иммунитет витаминами и купите противовирусные средства, чтобы чей-то кашель не стал причиной вашего плохого самочувствия. С 1 октября по 30 ноября 2019 года действует акция "Крути колеса від цінового стресу"* в роботизированных аптеках. В это время вы экономите до 25% на привычных покупках. Можно заплатить меньше за лекарства, витамины, средства гигиены, детское питание и прочее. Спросите у провизора, сколько вы сэкономите, выбирая акционные товары. Не ждите, пока простуда нарушит ваши планы. Действуйте на опережение, пока можно извлечь из этого материальную выгоду.

Иногда кажется, что есть более важные дела, чем поход в аптеку: подготовка отчета шефу, проверка домашнего задания с ребенком, встреча с друзьями. Но никто, кроме вас, не позаботится о вашем здоровье. Делайте покупки в аптеке, пока можно заплатить до 25% меньше. Если вам сложно подобрать время в плотном графике, сделайте предварительный заказ по телефону, пока стоите в очереди в магазине или идете с работы. Наберите номер справки 5900, спросите о наличии товара, заберите покупки в ближайшей роботизированной аптеке.

Напоминаем, возможность экономить есть не всегда. Акция действует только два месяца – с 1 октября по 30 ноября 2019 года включительно. Аптеки "Аптека Копейка", "Благодия", "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ" предлагают платить до 25% меньше, если выбираете акционные товары. Спросите у провизора, на какие продукты действует скидка, чтобы дешевле собрать домашнюю аптечку.

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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