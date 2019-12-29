Активисты заблокировали Лукьяновское СИЗО: что известно

Под Лукьяновским СИЗО — Красный Крест и более 200 активистов

Сейчас под Лукьяновским СИЗО, где находятсятрое экс-беркутовцев — Павел Аброськин, Олег Янишевский и Сергей Зинченко — находится более 200 активистов.

Количество активистов здесь постоянно увеличивается, передает Укринформ.

Реклама

Ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к Лукьяновскому СИЗО.

В свою очередь, перед основными воротами СИЗО выстроились два десятка правоохранителей. Периодически между активистами и правоохранителями возникают словесные перепалки.

Люди также мониторят все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению. Также периодически активисты барабанят по мусорным бакам.

На месте работают сотрудники отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины, также здесь присутствует полиция диалога.

Ранее полиция вывезла спецтранспортом из Киевского апелляционного суда двух экс-беркутовцев, которые до сегодняшнего решения Киевского апелляционного суда не были под стражей.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд отпустил всех экс-беркутовцев – Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко – под личное обязательство.

Активисты, которые собрались под Лукьяновским СИЗО, протестуют против этого. Людей становится больше — часть из них была здесь до объявления решения суда, часть едет с Киевского апелляционного суда.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама