Аласания прокомментировал свое досрочное увольнение
Он заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ
Председатель правления публичного акционерного общества "Национальная общественная телекомпания Украины" Зураб Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ во время голосования относительно досрочного расторжения контракта с ним.
"В повестке дня вопроса не было. Поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали. Составом: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Миский, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Паныч, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое против, девять – за. Причины мне неизвестны, официального обоснования нет (обещают через неделю)", – написал на своей странице в соцсети Аласания. "Что дальше? Нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин", - написал Зураб Аласания и попросил журналистов о поддержке "Общественного".
Как известно, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
В ноябре 2016 года Аласания ушел в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины, которую возглавлял с марта 2014 года. В апреле 2017 года он был назначен на пост председателя правления НОТУ.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Аласания прокомментировал свое досрочное увольнение". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно, кто заменит отстраненного Аласанию в НОТУ
Исполнять обязанности главы правления Общественного будет Чернотицкий