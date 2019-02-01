Аласания прокомментировал свое досрочное увольнение

Он заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ

Фото: facebook.com/zurab.alasania.

Аласания прокомментировал свое досрочное увольнение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/37c/e49/5c537ce49aaee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/37c/e49/5c537ce49aaee.jpg 2019-02-01T01:00:00+02:00 Украина Он заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ

Председатель правления публичного акционерного общества "Национальная общественная телекомпания Украины" Зураб Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ во время голосования относительно досрочного расторжения контракта с ним.

"В повестке дня вопроса не было. Поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали. Составом: Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Миский, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Паныч, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое против, девять – за. Причины мне неизвестны, официального обоснования нет (обещают через неделю)", – написал на своей странице в соцсети Аласания. "Что дальше? Нарушены все процедуры; судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин", - написал Зураб Аласания и попросил журналистов о поддержке "Общественного".

Как известно, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

В ноябре 2016 года Аласания ушел в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины, которую возглавлял с марта 2014 года. В апреле 2017 года он был назначен на пост председателя правления НОТУ.

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