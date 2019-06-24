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Аласания временно покинул пост председателя правления НОТУ

24 июня, 21:39

Суд Киева признал незаконным и постановил отменить решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении с ним контракта

Фото: Vadym Miskyi / Facebook (архив)
Фото: Vadym Miskyi / Facebook (архив).

Председатель правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что временно покидает свой пост.

"Решение наблюдательного совета по досрочному прекращению контракта суд признал незаконным и отменил. Но сегодня я уволился. Это не значит, что мы "сдаем позиции". Это значит, что мы придерживаемся закона", – написал Аласания на своей странице в соцсеи Фейсбук в понедельник.

По его словам, решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция – со дня решения суда второй инстанции). До того времени отмененное судом решение набсовета является формально действующим. "А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", – пояснил Аласания.

"Поэтому с позиции председателя правления – ухожу. С сегодняшнего дня председателем правления Общественного вещателя является член нашей команды Николай Чернотицкий, который до сих пор отвечал за филиалы Общественного. Я продолжаю работать в компании (на позиции эксперта правления), пока решение суда не вступит в законную силу", - сообщил Зураб Аласания.

Ранее 19 июня Аласания заявил, что Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и постановил отменить решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении с ним контракта.

И.о. председателя набсовета НОТУ Светлана Остапа в свою очередь сообщила, что суд удовлетворил решение Аласания частично: решение Наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта отменить. Иски к членам набсовета Татьяне Лебедевой и Светлане Остапе отклонены".

Как известно, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам председатель правления публичного акционерного общества "Национальная общественная телекомпания Украины" Зураб Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ во время голосования относительно досрочного расторжения контракта с ним.

В ноябре 2016 года Аласания ушел в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины, которую возглавлял с марта 2014 года. В апреле 2017 года он был назначен на пост председателя правления НОТУ.

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Тег увольнение, пост, должность, Аласания, НОТУ

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