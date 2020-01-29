Александр Ярославский поздравил свой родной университет Каразина с 215-летием

Сегодня старейший и один из лучших украинских вузов согласно The Times HigherEducation World University Rankings-2020 – Харьковский национальный университет им. Каразина – отмечал свое 215-летие

На состоявшейся в университете торжественной Ассамблее ученых советов присутствовали преподаватели и студенты-"каразинцы", а также почетные гости – ректора вузов и представители отечественной и зарубежной академической науки, мэр Харькова Геннадий Кернес и губернатор Харьковщины Алексей Кучер.

Украинский бизнес представлял Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, кандидат технических наук, почетный доктор и меценат харьковского университета. В своей приветственной речи он сказал, что готов и дальше "тратиться на решение задач вуза". И передал поздравление от Джека Ма, основателя культовой китайской компании Alibaba, вместе с которым в конце прошлого года побывал в стенах вуза. .

Ярославский вспомнил душевный прием, когда бизнесменов "чуть на сувениры не разобрали" и сказал, что "теперь у нас есть огромное сердце нашего друга в Китае". Напомним, что в обнародованном пресс-службой университета официальном поздравительном письме Джека Ма сказано: "Мне посчастливилось посетить Ваш замечательный университет, о котором остались только приятные воспоминания". Харьковский национальный университет достиг значительных результатов в области естественных, экономических и гуманитарных наук".

Как известно, Александр Ярославский, входит в состав наблюдательного совета Харьковского национального университета им. Каразина и традиционно поддерживает этот вуз. Принадлежащая ему инвестиционная группа DCH (в т.ч. входящий в ее состав легендарный Харьковский тракторный завод – ХТЗ) подписали меморандум о стратегическом партнерстве с ХНУ. Благодаря бизнесмену студенты, аспиранты и преподаватели университета им. Каразина единственными в Украине получили возможность пользоваться базой электронных публикаций самого известного в мире университетского издательства Oxford University Press. Кроме того, на территории ХНУ благодаря выделенному Ярославским финансированию установлены памятники выдающимся историческим деятелям, судьба которых связана с вузом лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому.

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