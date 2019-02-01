Алексей Савченко: "Только системный подход в решении проблем медицинской отрасли дает результат"

Благодаря профессионализму наших медиков и вниманию со стороны областной власти к основным потребностям медицинской отрасли области удается спасать жизни в экстремальных случаях

Алексей Савченко: "Только системный подход в решении проблем медицинской отрасли дает результат" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/42d/9c9/5c542d9c96ad1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/42d/9c9/5c542d9c96ad1.jpg 2019-02-01T13:30:00+02:00 Украина Благодаря профессионализму наших медиков и вниманию со стороны областной власти к основным потребностям медицинской отрасли области удается спасать жизни в экстремальных случаях

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, комментируя случай с родами на Казанкивщине.

"С самого начала, когда я приехал на Николаевщину, мы сделали акцент на решении проблем, с которыми наши женщины сталкиваются, когда дают жизнь будущему поколению. Еще в 2017 году нами был завершен капитальный ремонт акушерско-гинекологического отделения Николаевской областной больницы, которое рассчитано на 50 коек с 3 родильными залами. Общая стоимость проведенного капремонта – почти 3,3 млн грн. Кроме того, было приобретено современное медицинское оборудование. Но мы понимали, что к решению существующих проблем нужно подходить системно, поэтому были запущены процессы обновления оборудование и автомобильного парка "скорых". И как мы видим, это дает результат".

Как доложили в управлении здравоохранения Николаевской ОГА, 31 января в оперативной диспетчерской Николаевского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступил вызов от озабоченного мужчины, который рассказал, что его 21-летняя жена почувствовала, что начались роды. Семейная пара – жители одного из сел Казанковского района и приняли решение самостоятельно добираться до больницы на собственном автомобиле, но не рассчитали время и схватки начались в дороге – ребенок рождался в машине. Дежурный врач центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф быстро приняла верное решение – не прерывая общения, на место происшествия была направлена бригада "скорой" с Казанки. Между тем муж четко выполнял указания врача по телефону и уже через несколько минут женщина родила мальчика. Через 15 минут после вызова на место прибыли медики, которые осмотрели роженицу и ребенка, констатировав, что состояние здоровья обоих удовлетворительное, и транспортировали их в больницу.

"Такой случай – один из ярких примеров, который показывает, что решение об обновлении автопарка "скорых" было абсолютно верное и своевременное, потому что мы каждый день имеем подтверждение тому, что именно благодаря закупленным "скорым" удается спасать людей. Я неоднократно говорил и буду повторять, что 13 автомобилей, которые мы закупили в 2018 году, – это только начало. В этом году выделены средства из областного бюджета и бюджета города Николаева на закупку необходимого количества "скорых" для областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Кроме того, уже закуплено 14 новых автомобилей Renault Duster, которые будут переданы в сельские амбулатории после окончания их строительства. Медицинское направление этого года ставим в приоритете", – прокомментировал председатель Николаевской областной ОГА Алексей Савченко.

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