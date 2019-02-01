Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Алексей Савченко: "Только системный подход в решении проблем медицинской отрасли дает результат"

Актуально
Сегодня, 13:30

Благодаря профессионализму наших медиков и вниманию со стороны областной власти к основным потребностям медицинской отрасли области удается спасать жизни в экстремальных случаях

Алексей Савченко: "Только системный подход в решении проблем медицинской отрасли дает результат" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/42d/9c9/5c542d9c96ad1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/42d/9c9/5c542d9c96ad1.jpg Украина Благодаря профессионализму наших медиков и вниманию со стороны областной власти к основным потребностям медицинской отрасли области удается спасать жизни в экстремальных случаях

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, комментируя случай с родами на Казанкивщине.

"С самого начала, когда я приехал на Николаевщину, мы сделали акцент на решении проблем, с которыми наши женщины сталкиваются, когда дают жизнь будущему поколению. Еще в 2017 году нами был завершен капитальный ремонт акушерско-гинекологического отделения Николаевской областной больницы, которое рассчитано на 50 коек с 3 родильными залами. Общая стоимость проведенного капремонта – почти 3,3 млн грн. Кроме того, было приобретено современное медицинское оборудование. Но мы понимали, что к решению существующих проблем нужно подходить системно, поэтому были запущены процессы обновления оборудование и автомобильного парка "скорых". И как мы видим, это дает результат".

Как доложили в управлении здравоохранения Николаевской ОГА, 31 января в оперативной диспетчерской Николаевского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступил вызов от озабоченного мужчины, который рассказал, что его 21-летняя жена почувствовала, что начались роды. Семейная пара – жители одного из сел Казанковского района и приняли решение самостоятельно добираться до больницы на собственном автомобиле, но не рассчитали время и схватки начались в дороге – ребенок рождался в машине. Дежурный врач центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф быстро приняла верное решение – не прерывая общения, на место происшествия была направлена бригада "скорой" с Казанки. Между тем муж четко выполнял указания врача по телефону и уже через несколько минут женщина родила мальчика. Через 15 минут после вызова на место прибыли медики, которые осмотрели роженицу и ребенка, констатировав, что состояние здоровья обоих удовлетворительное, и транспортировали их в больницу.

"Такой случай – один из ярких примеров, который показывает, что решение об обновлении автопарка "скорых" было абсолютно верное и своевременное, потому что мы каждый день имеем подтверждение тому, что именно благодаря закупленным "скорым" удается спасать людей. Я неоднократно говорил и буду повторять, что 13 автомобилей, которые мы закупили в 2018 году, – это только начало. В этом году выделены средства из областного бюджета и бюджета города Николаева на закупку необходимого количества "скорых" для областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Кроме того, уже закуплено 14 новых автомобилей Renault Duster, которые будут переданы в сельские амбулатории после окончания их строительства. Медицинское направление этого года ставим в приоритете", – прокомментировал председатель Николаевской областной ОГА Алексей Савченко.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег медицина, Савченко, николаевская ога

Вы сейчас просматриваете новость " Алексей Савченко: "Только системный подход в решении проблем медицинской отрасли дает результат"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов