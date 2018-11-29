Алена Дегрик, CEO LeoGaming, рассказала о правилах работы fintech-компаний во время военного положения

Главной темой этой недели было и остается введение военного положения в Украине. Оно охватывает все сферы общественной и экономической жизни страны. Не в последнюю очередь наступившее вчера ВП затронет украинский бизнес, который уже начал активно готовиться к непростому месяцу. Не менее остро это ощущает платежная сфера, масштабы и ответственность которой растут взаимосвязано. Директор финансовой компании "Леогейминг Пей" и CEO LeoGaming Алена Дегрик (Алена Шевцова) поделилась анализом важных для бизнеса пунктов нового закона и дала практические рекомендации в своем блоге.

"Cледующий месяц Украина находится в ситуации, которая кажется чем-то неестественным для инновационной платежной отрасли. Почему так? Fintech-сфера максимально вовлечена в информационный поток наиболее развитой части планеты. Той самой, где не бывает войн, где в наличии верховенство права и где ситуации с военным противостоянием кажутся отголоском далекого прошлого, пугающего, но якобы невозможного в конце второй декады XXI века. Западный мир долго и упорно работал ради достижения этого результата. Это нужно делать и нам", — комментирует Алена Дегрик (Шевцова), акцентируя на особенностях платежной индустрии в Украине.

Наиболее "уязвимыми" для украинского бизнеса, по мнению директора ФК "Леогейминг Пей", являются возможные ограничения по праву на частную собственность, тайну переписки и прочее, т.к. четко не прописаны условия инициирования практически всех указанных действий.

Алена Дегрик (Шевцова) также наводит возможные экономические следствия военного положения, влияющие на транзакционный бизнес.

"Первое — сокращение спроса на некоторые виды покупок и платежных услуг. Юзеры будут откладывать/отменять траты на digital goods, ведь сейчас актуальнее иметь реальные вещи или деньги. Второе — повышение роли денежных переводов. Пользователи оптимизируют свои затраты, безналичные средства могут перемещаться на один счет, а потом выбор платежного сервиса будет зависеть от степени предоставляемой выгоды.Третье — рост спроса на иностранную валюту. Это должно было быть первым пунктом, но прогнозы в этом вопросе наиболее туманные. Банки явно делают все, чтобы сделать существующие депозитные портфели в иностранной и национальной валюте настолько выгодными, чтобы желание получить это выгоду перевешивало бы панику", – объясняет Алена Шевцова.

Ввиду особенностей финтех-отрасли, спикер считает, что наиболее разумным для бизнеса будет оптимизировать расходы, отказавшись от необязательного имиджевого промо и направить деньги на долгосрочные проекты и поддержки постоянной клиенткой базы — ведь это наверняка могут делать конкуренты. Также Алена Дегрик советует укреплять команду проекта и поддерживать ее участников на всех уровнях, сохраняя стабильный курс компании на развитие.