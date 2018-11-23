Алена Дегрик, глава ФК "Леогейминг Пей", о том, какие выводы должен сделать финтех-бизнес из роста безналичных платежей в Украине

На этой неделе был опубликован обзор отечественного рынка банковских карт, в котором в очередной раз был зафиксирован стабильный рост сегмента безналичных платежей в Украине. Так, за 9 месяцев 2018 года часть "карточных" транзакций в общем потоке оплат картами украинских банков возросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (39,3%) и составила 44,3%. Какие сигналы это дает украинскому fintech-бизнесу и как нужно менять свою стратегию в новом году – рассказала директор ФК "Леогейминг Пей" (бренд LeoGaming) Алена Дегрик (Алена Шевцова) в своем блоге In Fintech We Trust.

"На данный момент все – как банки, так и небанковский транзакционный бизнес, осваивающий fintech-услуги - работает на одну цель: построение в Украине максимально cashles-инфраструктуры. Это один из главных курсов не только регулятора, но и ответ на запрос активной клиентской базы. Многие из нас уже могут поймать себя на мысли, что телефон и карта стали основными payment-методами. Удобство, максимальная мобильность, вариативность и доступной в формате "24/7/365" стали нормой нашей привязанной к постоянному онлайну жизни. Это запрос, который необходимо выполнять. Вопрос: как?" – рассказывает Дегрик Алена, говоря о ткущих тенденциях динамичного развития услуг данной сферы.

Директор ФК "Леогейминг Пей" выделяет четыре основных вывода, которые необходимо сделать отечественному транзакционному бизнесу, и все они так или иначе связан с акцентированием внимания на потребностях нашего пользователя и смартфонизации транзакционных операций. В частности, Алена Дегрик (Шевцова) говорит об акцентах на комьюнити-менеджмент и на важности выполнения сервисом ежедневных задач, но не в рутинной форме.

"Появление shipping-опций в динамично растущем Instagram, платежи через мессенджеры – это не революция, а скорее контролируемая трансформация. Каждая компания, работающая с деньгами, должна пересмотреть свои подходы в сторону создания максимально бесшовных платежных цепочек. Меньше действий – больше выгоды", – объясняет Алена Дегрик (Шевцова).

С этим сложно не согласится, ведь всего за 9 месяцев количество терминалов оплат возросло 13,6% до 263,5 тыс. шт., 78,7% из которых имеют опцию проведения бесконтактной оплаты – это прямое следствие популярности мобильных кошельков Apple и Google.

"Новый функционал/сервис должен быть не только связан с существующим, но и быть релевантным для юзера. Звучит как "солнце встает на Востоке", но нет. Customer-based коммуникация поможет вам узнать не только то, что необходимо человеку прямо сейчас, но и что может понадобится ему в ближайшей перспективе. Внутренний бизнес-интерес не должен навязывать избирательном клиенту то, что ему не надо – он сам генерирует достаточно идей, находясь в постоянном информационном потоке. Нужно лишь выбрать лучшее и реализовать", – резюмирует Алена Дегрик, говоря о принципах развития fintech-продуктов.