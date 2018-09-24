Алена Дегрик объяснила, почему количество бесконтактных платежей в Украине выросло в 68 раз

В прошлую пятницу МПС Mastercard поделилась информацией о внушительном росте бесконтактных платежей в Украине за последний год. Так, в исследовании компании говорится, что общее количество транзакций выросло в 68 раз за 12 месяцев. На вопрос, с чем связан настолько крупный сдвиг в предпочтениях украинских пользователей, отвечает генеральный директор процессинговой компании LeoGaming (ФК "Леогейминг Пей") Алена Дегрик (Альона Дегрік).

"Первая причина резкого изменения – новые возможности, которые открылись перед украинцами. На отечественный рынок вышли Google Pay, Garmin Pay и, конечно же, Apple Pay. Мобильные кошельки значительно упрощают процесс безналичной транзакции. Так, платеж теперь можно совершать смартфоном и даже с помощью "умных часов". Мировая практика говорит о том, что решение от Apple генерирует самый крупный оборот, однако охват населения Android-девайсами значительно выше. Таким образом, при новых и более удобных возможностях оплатить товары и услуги, отечественный пользователь будет активно ими пользоваться", – объясняет Алена Дегрик-Шевцова, акцентируя внимание именно на мобильных кошельках, а не на банковской карте.

Вторым важным аспектом в росте NFC-платежей Алена Дегрик считает активное внедрение новых и замену существующих POS-терминалов на более новые – поддерживающие указанную технологию.

"Вторая причина – инфраструктурная. Исследование Mastercard и данные НБУ заявляют: на момент написания материала в более 75% всех POS-терминалов доступны NFC-оплаты. Для Киева этот показатель выше, для регионов ниже – но именно так и варьируется использование мобильных кошельков и карт с PayPass/PayWave. В столице и крупных городах закономерно более активное внедрение новых технологий, - отмечает Алена Дегрик, добавляя о системности процесса: – Тем не менее, без адекватно работающей инфраструктуры любая новая возможность оставалась бы лишь ярким заголовком. У нас же статистика радует – бесконтактные оплаты чаще всего используются в реальных повседневных тратах: продуктовые магазины, общественный транспорт кафе, АЗС. Это значит, что динамика таких транзакций будет лишь позитивной".

Алена Дегрик-Шевцова убеждена, что крупные банки – главные драйверы массового внедрения инноваций в транзакционном бизнесе. Однако чем больше банков будут интегрировать Apple Pay, Google Pay и другие мобильные кошельки, тем более привычными будут становиться те вещи, которые еще недавно удивляли и поражали.