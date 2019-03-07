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Алена Дегрик Шевцова о кейсах роста безналичных платежей, которые могут быть полезны Украине

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Сегодня, 17:28

В Украине качественно развиты практически любые методы безналичных оплат, особенно бесконтактные платежи, которым сейчас уделяют максимальное внимание из-за запуска мобильных кошельков

Алена Дегрик Шевцова о кейсах роста безналичных платежей, которые могут быть полезны Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/12e/1f6/5c812e1f6b3dd.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/12e/1f6/5c812e1f6b3dd.jpeg Украина В Украине качественно развиты практически любые методы безналичных оплат, особенно бесконтактные платежи, которым сейчас уделяют максимальное внимание из-за запуска мобильных кошельков

Безналичные платежи все более популярны среди населения Украины. По данным регулятора, за 2018 год сегмент "кешлесса" увеличился на 5,8% и достиг отметки в 45,1%. Много для этого сделали украинские банки, но до уровня передовых европейских экономик еще далеко. Глава LeoGaming Алена Дегрик Шевцоварассказала, какими интересными методами переход к cashless проходил в некоторых странах и как это может быть применимо для Украины.

"Главное правило роста безналичных платежей — найти "золотую середину" между недорогой инфраструктурой и активным стимулом платить именно так", — считает директор ФК "Леогейминг Пей", наводя примеры успешной реализации подобного правила на практике.

Для примера Алена Дегрик берет Кению и Китай — две страны с разными подходами к платежным услугам, которых, тем не менее, объединяют необычные условия разворачивания платежных опций.

"Alipay как платежный сервис маркетплейса Alibaba, WeChat Pay как расширение возможностей главного мессенджера Китая WeChat — они внедрили системы оплаты QR-кодом. Это недорогая, простая и понятная система. Единственное, что нужно торговцу для приема платежа — это лист бумаги с QR-кодом", — рассказывает Алена Дегрик Шевцова, называя стимулом не только особенности китайской экономики, но и социальные активности, которые проводили платежные сервисы.

Далее основательница LeoGaming рассказала об опыте Кении с "мобильными деньгами".

"На момент запуска M-PESA решала проблему практически полного отсутствия покрытия страны банкоматами и отделениями банков. Как снимать деньги с карты, как оплачивать услуги, если нет интернет-банкинга, а наличные всегда могут украсть ввиду разгула преступности. M-PESA использовали существующие возможности — покрытие мобильной связью. Оплата проходила через текстовые сообщения, которыми активно пользовались для общения – это недорогая инфраструктура. "Мобильные деньги" давали гарантию оплаты и того, что вас не ограбят — это активный стимул для использования", — подчеркнула Алена Шевцова Дегрик.

Касательно имплементации подобного, глава Леогейминг считает, что в Украине качественно развиты практически любые методы безналичных оплат, особенно бесконтактные платежи, которым сейчас уделяют максимальное внимание из-за запуска мобильных кошельков Apple и Google Pay.

"Все это значит, что Украине подходит любой путь развития платежной инфраструктуры — все развито, клиент только в выигрыше. Сложно лишь бизнесу, ведь конкуренция нереальная. Потому единственный путь к успеху — постоянные эксперименты и создание новых стимулов, потому что на старых уже зарабатывает ваш конкурент", — подытожила Алена Дегрик Шевцова.

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Тег Алена Дегрик, шевцова, Леогейминг Пей, безналичные расчеты, LeoGaming

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