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Алена Дегрик Шевцова о кредитных услугах от fintech-сервисов

PR
Сегодня, 10:41

Предоставление кредитных услуг в digital-эпоху — дело не только банков, но и прогрессивных fintech-сервисов

Алена Дегрик Шевцова о кредитных услугах от fintech-сервисов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/af5/927/5caaf59273b75.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/af5/927/5caaf59273b75.png Украина Предоставление кредитных услуг в digital-эпоху — дело не только банков, но и прогрессивных fintech-сервисов

Несмотря на многие негативные факторы, отечественная экономика получила позитивный рост в минувшем году. Поэтому в последнее время можно наблюдать увеличение темпов потребления среди населения. Проще говоря, люди покупают больше и чаще, потому что доходы растут.

Тем не менее, непрямым следствием всего этого является рост мелких займов. Вопреки расхожему мнению, этот процесс в описанных выше реалиях не означает обеднение, а уверенность клиента в своих финансовых возможностях. Однако предоставление кредитных услуг в digital-эпоху — дело не только банков, но и прогрессивных fintech-сервисов. О мировой практике такого рассказала глава процессинга LeoGaming Алена Дегрик Шевцова в своем блоге на портале "Минфин".

"В основном запрос на взаимодействие с клиентом через приложение и онлайн-заявки по кредиту выполняют подкованные в диджитале банки с развитым online banking. Те запустили, перезапустили и модернизовали свои карточные предложения: с новым дизайном, улучшенными условиями и лояльными процентами. Решение правильное и логичное, а потому успешно работающее. Остается лишь один вопрос — а охвачена ли ими вся аудитория, для которой актуальны такие услуги?" — спрашивает Алена Дегрик, подводя тему к fintech-сервисам.

Глава LeoGaming говорит о двух формальных причинах, по которым внебанковские сервисы по кредитам могут быть интересны юзерам. Это же и аргументы большинства рыночных изменений в других нишах.

"Итак, fintech-проекты пытаются охватить сегмент, который банки не могут или же не хотят обслуживать. Это или молодые люди (нередко упоминаю поколение Z из-за его уникальных потребительских привычек), или люди возрастом выше 45 лет. В обоих случаях, как ни странно, одна и та же причина: недоверие или желание иметь альтернативу", — рассказывает Алена Дегрик Шевцова.

Вторая важная группа причин, считает Дегрик Алена — выгоды продукта, вроде более низкой ставки, сниженных процентов, более длинного периода под 0%. И если в западных странах существует реально работающий кредитный рейтинг, который позволяет подстраивать предложение под реалии конкретного аппликанта, то в Украине этого нет. Поэтому третьим аргументом видятся преимущества fintech-инструмента — порой являющиеся ключевыми.

"Избавление от необходимости идти и лично оформлять займ, возможность контролировать его выплату через навигацию по приложению — именно то, чего ищут те, кому банки не подходят", — говорит Алена Дегрик Шевцова.

В итоге, считает CEO LeoGaming, наиболее работающей моделью кредитного сервиса будет симбиоз "банк-fintech компания": технические преимущества новых разработок вместе с операционными и финансовыми ресурсами банков, которые нечасто умеют говорить с искушенным современным потребителем.

"Самая очевидная для меня модель масштабирования такого рода бизнеса —понятие "личный кредитный менеджер в смартфоне". Пользователь может устанавливать цели, а приложение подбирает для него индивидуальный оффер, учитывающий не только его текущие доходы, но и рекомендации по их оптимизации, чтобы цель были достижима быстрее. Big data программ лояльности делают такую фантастику реальностью", — резюмирует Алена Дегрик.

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Тег Алена Дегрик, LeoGaming, Алена Шевцова, fintech

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