Алена Дегрик Шевцова – о проблемах нового закона Украины о РРО

Одна из главных экономических новостей этой недели — позавчера Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг". Как оказалось, за этим сложным названием кроется масса проблем для украинского бизнеса. О них нам в эксклюзивном комментарии рассказала директор ТОВ "ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова.

"Главная проблема законопроекта об РРО — он вносит в без того непростой вопрос абсолютно дискриминационные условия и фиксирует нарушение конкуренции на рынке перевода денежных средств", — комментирует Алена Дегрик. "Во-первых, ни один программный регистратор расчетных операций не внедрен в промышленную эксплуатацию и не внесен в реестр разрешенных к использованию. Это нонсенс для любой имплементации", — подчеркивает Алена Дегрик Шевцова.

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Законопроект 1053-1 получил очень негативную реакцию со стороны бизнеса. Так, Украинская Ассоциация платежных систем уже выступила с его фактической критикой, направив официальное письмо к зампредседателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народному депутату Украины Александру Дубинскому.

"Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко, которым был установлен штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины. Теперь за такое же нарушение бизнесу придется платить 150% от стоимости неоприходованной суммы (минимум 850,00, хотя можно было ограничиться суммой в 500,00 грн)", — рассказывает Алена Дегрик.

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Но и это не самое страшное. Самая большая проблема, по мнению спикера, — возможность спекулирования вопросом и давления на бизнес.

"Сумма штрафа достаточно велика, каждое обращение гражданина – это проверка + штраф. Где гарантия того, что фискальная служба не будет злоупотреблять своими новыми полномочиями? Прошлый опыт показывает, что такие изменения редко бывают позитивными", — резюмирует Алена Дегрик Шевцова.

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