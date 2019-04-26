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Алена Дегрик Шевцова о реакции fintech-бизнеса на принятие нового закона о языке

PR
Сегодня, 12:11

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада приняла закон о государственном языке

На 28-м году Независимости власти наконец попытались урегулировать использование украинского в государственной сфере и сфере обслуживания. Правда, пока принятие заблокировано — часть депутатов посчитала его неконституционным. О том, как новый закон повлияет на сферу финтеха, рассказывает глава компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

"Я не считаю, что в fintech-бизнесе что-то кардинально изменится при новом законе о языке, — говорит Алена Дегрик. — Финтех всегда идет за клиентом, поэтому эта отрасль давно готова к такому. Пользовательские интерфейсы всех популярных в Украине финансовых приложений давно на украинском, а коммуникация бренда также ведется на государственном. Иначе все просто подставлялись бы под репутационные риски".

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В то же время, Дегрик Алена обеспокоена возможными цензурными последствиями этого решения, ведь одна из редакций предусматривала административные и уголовные санкции.

"Версия законопроекта, опубликованная на сайте Верховной Рады, говорит об админ- и уголовных наказаниях. Это — плохо, поскольку такие жесткие нормы являются негативным сигналом для иностранных инвесторов. Непредсказуемые директивы всегда отпугивают инвестиции, тем более, если это — шаг в сторону от глобализации. Сами подумайте: страна, которая декларирует движение к европейским ценностям, не может заявлять, что, к примеру, медиа не могут иметь стартовую страницу на другом языке, кроме государственного. Наши коллеги в Европе этого не понимают", — подчеркнула Алена Дегрик, руководитель LeoGaming.

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Но нельзя упомянуть и о положительных моментах. Алена Шевцова Дегрик уверена, что теперь отечественные финтех-сервисы будут стараться отлаживать качество поддержки на украинском, что повысит популярность финансовых услуг среди украинцев. Теперь для бизнеса на кону не только репутация и стандарты, но и ответственность перед государством.

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Тег Алена Дегрик, LeoGaming, Алена Шевцова, fintech

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