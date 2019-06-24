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Алена Дегрик Шевцова – о рисках криптовалюты Libra, о которых говорят мировые финрегуляторы

PR
24 июня, 12:19

На прошлой неделе Facebook анонсировал запуск криптовалюты Libra, чем вызвал небывалый ажиотаж не только на рынке, но и среди профильных ведомств ведущих государств

На фоне общего падения интереса к Bitcoin, Ehtereum и остальным скорый запуск конкурента с охватами и возможностями Фейсбука может в корне изменить структуру финансовой сферы. О том, какие вопросы и претензии имеют финрегуляторы крупнейших мировых экономик, в своем блоге рассказывает глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

Марк Цукерберг заявил, что главной целью нового проекта является "создание глобальной и простой в использовании финансовой инфраструктуры, которая позволит миллиардам людей по всему миру проводить транзакции". Эту идею поддержали мировые транзакционные и потребительские бренды, что уже на старте говорит о многомиллионной аудитории.

"А теперь поставьте себя на место финансового регулятора любой из стран ЕС. Где контроль, где согласование правил, где надзор за транзакциями? Конечно же, они видят в этом проблему, особенно на фоне скандалов с продажей персональных данных, который Цукербергу еще не забыли", — рассказывает Алена Дегрик.

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Первыми свои претензии по этому поводу высказали регуляторы США. Алена Дегрик Шевцова считает, что реакция очень предсказуемая, но вполне обоснованная — учитывая ситуацию.

"Глава профильного комитета по финансовым сервисам в Палате представителей Конгресса Максин Уолтерс считает, что Facebook обязаны приостановить разработку Libra до момента, пока Конгресс и регуляторы не дадут свою оценку проекту.Среди других претензий Сената — выпуск криптовалюты из счета в швейцарском банке и возможное создание глобальной монополии в нишах благодаря охватам аудитории", — объясняет Алена Дегрик.

Риторика же европейских финансистовполностью соответствует внешнеполитическим векторам этих стран.

"Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр призывает к усилению регулирования технологических компаний (скорее всего, ради новых налоговых поступлений, которые любит Франция). Депутат Европарламента от ФРГ Маркус Фербер предложил оперативно разработать максимально подробную нормативно-правовую базу для виртуальных валют. А вот в Банке Англии аккуратно оценили потенциальную пользу проекта, но прогнозируют строгое регулирование использования (стандартный ответ для британской дипломатии)", — говорит Алена Дегрик Шевцова, ссылаясь на данные Reuters.

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Однако сам мировой размах Libra под вопросом — хотя бы ввиду специфики криптовалютных операций. По словам спикера, далеко не вся аудитория фейсбука — это потенциальные пользователи нового фининструмента.

"На данный момент в Фейсбуке зарегистрировано более 1,7 млрд аккаунтов. Пользователей смартфонов среди них — 1 млрд. Топ-7 стран по количеству пользователей: Китай, Индия, Пакистан, Индонезия, Мексика, Нигерия, Бангладеш. Там или запрещена соцсеть, почти везде запрещены криптовалюты, а там, где разрешено, то над ними ведется серьезнейший надзор. Отбросим сотни тысяч (а то и миллионы) фейковых аккаунтов, дублей и мертвых, добавим фильтр fintech-инклюзии и получим, что Libra будет актуальна для 50-100 млн человек. Много, но выстрелит ли?" — резюмирует Алена Дегрик.

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Тег Facebook, фейсбук, криптовалюта, Алена Дегрик, LeoGaming, Алена Шевцова

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