Алена Дегрик Шевцова о росте использования электронных денег в Украине

В Украине 12 банков могут выпускать и проводить операции с электронными деньгами, право на их реализацию имеют 23 финучреждения страны

На этой неделе регулятор опубликовал свежую статистику использования электронных денег в Украине. Согласно указанным в инфографике цифрам, можно видеть стабильный рост популярности e-money среди украинцев. Так, за первое полугодие было выпущено 85,4 млн грн э-валюты — больше, чем за весь 2018 год. Мы спросили о причинах такой позитивной динамики у профильных fintech-экспертов. На наши вопросы ответила Алена Дегрик Шевцова, глава процессинговой компании LeoGaming, чей мобильный кошелек LeoWallet активно работает в этой сфере.

"Электронные деньги в Украине имеют очень интересную историю. Они пережили свое развитие в "нулевых" из-за активной работы российских проектов, были по большей части заблокированы после 2014 года и вытеснены сильным интернет-банкингом. Сейчас все отечественные компании, которые создают кошельки на базе e-money, постепенно наращивают аудиторию. В основном это те, кто и раньше пользовался ЭД до запрета и были в поиске легальной замены", — рассказывает Алена Дегрик Шевцова.

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На данный момент в Украине 12 банков могут выпускать и проводить операции с электронными деньгами. Право же на их реализацию имеют 23 финучреждения страны. Но лицензии и разрешения — важная, но не главная проблема развития сферы, уверена Алена Дегрик.

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"Статус оператора услуг платежной инфраструктуры позволяет осуществлять операционные и другие технологические функции, обеспечивающие использование электронных денег. При этом их эмитентом все равно остается банк. На данный момент спрос на э-валюту растет из-за желания людей пользоваться cashless-возможностями, но без банковской карты. Иметь платежную альтернативу. И главная проблема здесь — лимиты на расчеты, установленные задолго до резкой девальвации. 62 000 грн/год на расчеты сейчас просто не хватает", — объясняет Алена Дегрик Шевцова.

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Ограничения эти, в свою очередь, связаны с отсутствием требования обязательной идентификации пользователя ЭД. Пока это изменение не будет внесено — говорить об актуальных лимитах для кошельков невозможно.

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