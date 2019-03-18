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Алена Дегрик Шевцова о том, как отличать fintech-инновации от медиа-манипуляций

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Сегодня, 15:48

Реальные изменения от медиа-манипуляций отличаются прежде всего реальными результатами, развитие которых можно проследить во времени

Алена Дегрик Шевцова о том, как отличать fintech-инновации от медиа-манипуляций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f8c/6fd/5c8f8c6fd86f1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f8c/6fd/5c8f8c6fd86f1.png Украина Реальные изменения от медиа-манипуляций отличаются прежде всего реальными результатами, развитие которых можно проследить во времени

Мир финансовых услуг в Украине развивается быстро — некоторые даже скажут, что слишком. Меняются платежные привычки, принципы выбора и т.д. Тем не менее, в сфере финтеха многое сейчас является продуктом спекуляций, а не реальной аналитикой достижений. Как отличать одно от другого — рассказала Алена Дегрик Шевцова в своем блоге на сайте "Минфин".

Fintech-проекты не упразднят традиционные банки, но значительно расширят клиентский ряд, убеждена CEO LeoGaming.

"Фактически, fintech-решения развивают способность достигать людей, не вовлеченных или имеющих ограниченный доступ к традиционным финансовым задачам. В первую очередь — благодаря развитию платежей на мобильных телефонах и в интернете", — рассказывает Дегрик Алена, продолжая мысль о диджитализации сегмента.

"То, что за последние годы число безналичных платежей пересекло отметку в 45%, говорит не о достижениях обычных банков, а о том, что банковские услуги "переехали" в смартфон и на платежные сайты", — отмечает Алена Дегрик Шевцова.

Кстати, насчет роста cashless-доли в финансовом рынке: по мнению директора ФК "Леогейминг Пей", этот процесс будет только продолжаться, делая наличные все менее актуальными для людей. То же касается и большинства государственных пошлин, которые переходят "в онлайн", и это не слежка за кем-то, а улучшение.

"Финтех внедряет безналичные расчеты во все пользовательские привычки, делая расчет картой/мобильным кошельком/ в интернете удобнее и быстрее. Наличные были и останутся, как остается FM-радио или аналоговая почта. Зачем? Потому что есть аудитория, для которой это актуально", — объясняет Алена Дегрик, указывая, что основным госуслугам даже необходимо изменяться.

"Эстония, к примеру, реализовала систему онлайн-голосования граждан на выборах — и она работает параллельно с бумажными бюллетенями на участках. Fintech-решения минимизируют человеческое взаимодействие во время платежных операций c государством. В случае с реформами, цель которых побороть коррупцию, это вообще идеальное решение. Которое Украина осваивает. Медленно, но неизбежно", — резюмирует Алена Дегрик Шевцова.

Иными словами, если следовать логике написанного, реальные изменения от медиа-манипуляций отличаются прежде всего реальными результатами, развитие которых можно проследить во времени. Они не возникли из ниоткуда и остаются с нами, делая нашу жизнь проще, считает Дегрик Алена.

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Тег Алена Дегрик, Леогейминг Пей, LeoGaming, Алена Шевцова

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