Алена Дегрик Шевцова – о том, как работает платежный процессинг для бизнеса

Темпы развития цифровой коммерции ставят перед бизнесом серьезные задачи по приему платежей — максимально комфортному для пользователя и выгодному для собственника

Алена Дегрик Шевцова – о том, как работает платежный процессинг для бизнеса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/502/c8b/5c9502c8b4f17.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/502/c8b/5c9502c8b4f17.png 2019-03-22T18:06:00+02:00 Украина Темпы развития цифровой коммерции ставят перед бизнесом серьезные задачи по приему платежей — максимально комфортному для пользователя и выгодному для собственника

Техническая сторона этого вопроса обычно остается "за кадром": как именно осуществляется движение средств и почему бизнес платит именно такую комиссию за каждую транзакцию? Об этом в своем блоге на сайте Minfin рассказала глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова, чья компания осуществляет обработку платежей с 2010 года.

В первую очередь, Дегрик Алена вкратце объяснила, как работает процессинг — максимально простыми словами:

"Есть эмитент, и под этим я имею в виду не платежную систему Mastercard/Visa/Union Pay/, а Ощадбанк, Приват, ПУМБ и т.д. Банк, который выпустил "пластик", взаимодействует с вышеназванными ПС для обработки запроса между банками мерчантов и банками-эмитентами. После этого он берет плату с мерчанта за прием. Вы принимаете карту/баланс кошелька, в онлайне или оффлайне, а ваш банк собирает деньги. Затем банк-эквайер или небанковская эквайринг-компания передает информацию об этой карте в банк-эмитент через процессинг. При вводе личных данных на вашем сайте они шифруются и отправляются эмитенту для оплаты запроса", — объясняет Алена Дегрик.

Отвечая на главный вопрос бизнеса — из чего состоит комиссия за расчет, — Алена Дегрик Шецова разделяет ее на три сегмента, два из которых являются обязательными, а один зависит от типов транзакций.

"Комиссия состоит из сбора ПС, фиксированных платежей (заработок эквайера) и непредвиденных расходов. Первое — из типа карты и типа транзакции. Второе — фикс-прайс процессинга. Это плата за использование услуги. Она тоже может отличаться: большие проекты платят определенный процент, с небольших взимается гарантированная минимальная плата, ведь они могут не набрать необходимого количества транзакций. Третье — непредвиденные расходы", — рассказывает Алена Дегрик Шевцова.

Наиболее простой способ снизить расходы — иметь большой и популярный сервис, платежей в котором будет достаточно много, чтобы получить низкий процент за обслуживание. Не менее важным, считает Алена Дегрик, является и тематика, репутация бизнеса: чем понятнее и прозрачнее он, тем охотнее за него возьмется экварийнг-компания, соблюдающая правила регулятора.

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