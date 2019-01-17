Алена Дегрик Шевцова о трех будущих сервисах безналичных платежей в Украине в 2019 году

Алена Дегрик Шевцова о трех будущих сервисах безналичных платежей в Украине в 2019 году https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/072/7bc/5c40727bc3e38.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/072/7bc/5c40727bc3e38.jpg 2019-01-17T15:07:00+02:00 Украина

Темпы развития безналичных платежей в Украине уже давно перестали удивлять отечественную fintech-отрасль, но порой являются приятным сюрпризом для иностранных компаний. Тем не менее, такое развитие дает широкие возможности для релиза новых платежных cashles-инструментов. Что может улучшать жизнь украинцев в 2019-м? На этот вопрос отвечает глава финкомпании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова.

"Почему fintech-бизнесу интересно насыщать Украину сервисами оплат без наличных? Потому что он видит сильную отдачу от других инициатив, которые запускаются и становятся предметом обсуждения, интенсивного пользования и перестраивания привычек. Компаниям не надо вкладывать огромные средства в маркетинг влияния, чтобы привычка платить менялась — нам самим интересно быть в тренде. Естественно, такой emerging market будет расти", - рассказывает глава ФК "Леогейминг Пей".

Алена Дегрик Шевцова не раз говорила и считает, что в первую очередь будет развиваться те, кто решает насущные потребности через смартфон и его платежные возможности.

"Транспорт, супермаркет, заведения, развлечения — рутина многих активных жителей мегаполиса и, как показывает практика, отличный способ знакомить уже сформированную динамичную аудиторию с новым продуктом. Фестивали, рынки, метро и наземный транспорт перешли или переходят на cashless. Но мало перейти – можно дать разнообразие методов для каждого действия", — объясняет Дегрик Алена.

По словам директора ФК "Леогейминг Пей", государство осознало возможности бизнеса в этом направлении и потому вовсю либерализирует законодательство, чтобы подстегнуть сферу финансовых технологий для создания/заведения продуктов на украинский рынок.

"Я неоднократно рассказывала о потенциале QR-кодов — этот метод растет и будет расти. Ждем свежие имена в этой сфере и соответствующие функции в уже существующих. Также стоит ожидать сервисы по безналичным валютообменным операциям (закон уже в пути) и развитие мгновенного потребительского кредитования через карточные платежи", - резюмирует Алена Дегрик Шевцова.

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