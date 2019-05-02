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Алена Дегрик Шевцова о возможных сроках имплементации директивы PSD2 в Украине

PR
2 мая, 10:29

В Евросоюзе вступила в силу директива PSD2 — свод законов о работе в платежной сфере

Цель принятия директивы — обеспечить прозрачную работу платежного рынка в ЕС. Безусловно, этой директиве должна следовать и Украина. Для чего нужна PSD2, и что она изменит в Украине, рассказывает глава компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова.

"Новый закон работает в Европе уже более года — с января 2018-го. Он дает равные возможности банкам и финтех-компаниям, делает законным Open Banking и предоставляет "зеленый коридор" новым финуслугам. Естественно, не все рады новой директиве — недавно ряд европейских fintech-компаний объединились, чтобы расширить возможности этого свода", — рассказала Дегрик Алена.

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Пока PSD2 не влияет на нашу страну, делится спикер. Но финрегулятор уже работает над внедрением евродирективы.

"Национальный регулятор рассматривает несколько аспектов имплементации — как учет обстоятельств разных банков по открытию API, так и вопросы защиты прав потребителей. Сейчас же все тормозится устаревшим законодательством о платежных системах. Однако мы не можем взять и просто принято новые нормы. Это напоминает движение поездов по ж/д путям: в ЕС они одни, у нас другие. За фразой "поставить на новые рельсы" кроется огромный кусок законодательной работы и выстраивания базы по ее имплементации", — поведала Алена Дегрик Шевцова.

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Чтобы решить эту проблему, национальный финансовый регулятор должен перейти на современные интернациональные стандарты обмена финансовыми сообщениями, подчеркнула Дегрик Алена.

"Основной ключ решения вопроса — коммуникация государства с финтехом. Сейчас финрегулятор разрабатывает платформу, которая объединит его с участниками рынка. Государство определит лишь базовые вещи, а сами финтех-компании найдут себе оптимальный путь для работы", — подытожила Алена Дегрик Шевцова.

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Тег Алена Дегрик, LeoGaming, Алена Шевцова, fintech, PSD2

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