Алена Дегрик Шевцова об акцентах fintech-бизнеса после результатов выборов

Без сомнения, одна из главных тем, которую будут обсуждать на этой неделе — результаты президентских выборов в Украине. Они были уникальными для нашей страны по многим пунктам, но доказали свою демократичность и прозрачность

Тем не менее, новый президент страны является для многих загадкой, и особенно много вопросов к нему будет со стороны бизнеса. Глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова уже успела поделиться в своем блоге тем, как fintech должен вести себя в этой ситуации.

В первую очередь, она приводит в пример свой опыт наблюдения за американскими избирательными традициями, в которых наиболее важным шагом является поддержка государственных институтов, а не конкретных людей.

"Вы голосовали за новоизбранного президента? Супер, ваши ожидания оправдались. Голосовали за действующего? Тоже ничего, это не повод проклинать соседей и родственников, оскорблять их и сжигать мосты. Мы хотим одного — жить лучше, чем прежде, в стране, за которую не стыдно и с экономикой, которую не жалко. И разница в том, кто это будет обеспечивать с Банковой, не так важна. А знаете, почему? Потому что идти к этой цели нам нужно вместе", — говорит Алена Дегрик Шевцова.

Вместе с тем, директор LeoGaming говорит об универсальных правилах, по которым власть и коммерция взаимодействуют и понимают друг друга в ежедневной работе:

"Мы ожидаем от главы государства поддержки реформ финансового рынка, его либерализации и диджитализации. Лидер государства ожидает работы в правовом поле и укрепления финансового состояния экономики. Которая не должна оказываться на грани из-за смены личности, которая репрезентует этого главу", — заявляет Алена Дегрик.

Кроме поддержки государственности, она рассказывает о челледжах финтех-отрасли, которые как никогда актуальны для отечественной экономики, а их реализация будет выгодна как самому бизнесу, так и любой власти.

"Все эти годы мы настойчиво убеждали наших партнеров, что Украина изменилась, и теперь это европейская страна с большим рынком, с которым следует работать. И сейчас прекрасный повод доказать нашим заграничным коллегам, что это правда. Не когда власть стабильна, а когда выборы прошли, и все с интересом наблюдают, как же будут вести себя украинцы. А поверьте, весь мир наблюдает. Я не буду менять свою стратегию развития, не собираюсь сворачивать запущенные инициативы. Надо развивать интернет-эквайринг и мобильные платежи — потому что этого требует время и клиенты", — объясняет Алена Дегрик Шевцова.

Именно поэтому не следует поддаваться панике. Наиболее правильное решение, считает Алена Дегрик — упорная работа fintech-отрасли на результат, ведь он обязан следовать букве закона и выполнять запросы клиентов.

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