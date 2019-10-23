Алена Дегрик Шевцова рассказала о трех проблемах, которые может решить легализация игорного бизнеса в Украине

Законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине – один из наиболее обсуждаемых в последние дни. Причина проста – легализация целой отрасли может вывести в легальное поле большой бизнес и принести стране миллиарды гривен дохода. Эксперты по-разному оценивают данный проект, нередко с моральной или эмоциональной точек зрения. Алена Дегрик Шевцова в своем блоге "in fintech we trust" рассказывает, какие проблемы легализация игорного бизнеса может решить – исходя из конкретных тезисов законопроекта.

Первый и главный аргумент – уменьшение теневой экономики и увеличения дохода в госбюджет.

"Как именно Украина получит доход от этого? В первую очередь – лицензирование. Игральные автоматы, казино – для каждого типа подобных заведений должна быть своя лицензия. Чем выше уровень /класс/статус игрального предприятия – тем выше стоимость лицензии. Это позволит единоразово получать серьезные суммы, причем в законопроекте уже четко прописано обязательное целевое использование средств с лицензирования на финансирование медицины, спорта и культуры. Второе – налоги. К примеру, в законопроекте говорится о верификации оборудования по международным стандартам. Ввоз такого оборудования и его верификация, ясное дело, должны иметь понятные пошлины – которые должны быть гораздо ниже, чем штрафы за обход правил", – рассказывает Алена Дегрик Шевцова.

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Далее спикер говорит об улучшении инвестиционного климата – в отличие от некоторых экспертов, склонных считать легализацию игорного бизнеса угрозой, в блоге наводятся конкретный и пример и показатель прибыльности для государства.

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"Вот здесь вы можете увидеть, сколько и гэмблинга и беттинга зарабатывает Соединенное Королевство – не маленькая островная республика в Карибском море, а влиятельнейшая европейская страна. Их законодательство в этой отрасли значительно старше нашего – а значит, у них есть чему поучиться. Строгое регулирование и адекватная налоговая политика сделали британские лицензии на игральный бизнес одними из самых престижных в мире. Даже если Украина получит 1/10 такого успеха – это уже серьезный результат", – говорит Алена Дегрик Шевцова.

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Также в блоге указано, что легализация игорного бизнеса позволит обратить больше внимания на проблему игорной зависимости. Вывести ее в публичную плоскость, в которой будут находиться уже легальные бренды. Последним придется иметь дело с этим вопросом и помогать в его решении клиникам, фондам и т.д., чтобы поддерживать свою репутацию на высоком уровне.

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