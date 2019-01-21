Алена Дегрик Шевцова рассказала, зачем ЕС вводит новые налоги для техногигантов, но не для finhtech-стартапов

Почему высокие налоги для Google, Facebook и Amazon помогают европейской fintech-отрасли? Рассказывает CEO "Леогейминг Пей" Алена Дегрик

Алена Дегрик Шевцова рассказала, зачем ЕС вводит новые налоги для техногигантов, но не для finhtech-стартапов //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ca/06d/5c45ca06d8a95.png //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ca/06d/5c45ca06d8a95.png 2019-01-21T16:57:00+02:00 Украина Почему высокие налоги для Google, Facebook и Amazon помогают европейской fintech-отрасли? Рассказывает CEO "Леогейминг Пей" Алена Дегрик

Будущее, описанное в книгах 1980-х, кажется, уже наступило — значительную роль в мире играют не только правительства стран, но и огромные глобальные корпорации. Пока они еще не стали игроками геополитики, и государства стремятся извлечь из них всю выгоду. Так, Франция решила обложить налогами большие технологические компании — Google, Amazon, Facebook и Apple. В целом, это коснется всех юрлиц, которые предлагают цифровые услуги и имеют оборот более 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции. По словам министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, это — вопрос справедливости, и его решение принесет дополнительные 500 млн евро в год.

При этом существует противоположная политика — множество европейских финтех-стартапов имеют непрямую поддержку от государства если не на финансовом, то на законодательном уровне. О ситуации рассказывает глава ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова.

"Прежде всего, "проблема" Apple, Amazon и других компаний в Европе — то, что они американские. И вот ситуация: они представлены, однако получают огромную прибыль, не сопоставимую с поступлениями в бюджет, — отметила Алена Дегрик.— И тут Франция, как государство с традиционно высокими налогами (максимальная ставка – 47% и шестиразрядная шкала, по которой налоги взимаются в зависимости от числа членов семьи), решила воспользоваться ситуацией, особенно в свете протестов "желтых жилетов". Им нужны деньги, и глобальные корпорации — те, кто, в их случае, должны платить больше", — пояснила Алена Дегрик Шевцова ("Леогейминг Пей").

При этом Европа занимает второе место в мире по генерации финтех-идей для платежных сервисов и банкинга. Чем объясняется такая противоречивость, объясняет Алена Шевцова.

"Общее законодательство для всех стран Европы, я имею в виду директиву PSD2, регулирующую платежные системы, права их потребителей и ключевые основы взаимодействия игроков рынка, позволяют стартапу из любой страны-члена ЕС создавать сервисы, которые смогут работать сразу по всему Евросоюзу. Американские компании, создающие собственную платежную инфраструктуру (этим, в частности, занимается Google) — конкуренты для европейских банков и финпроектов, потому с помощью ограничений правительства стараются регулировать рынок", — отметила Алена Дегрик Шевцова ("Леогейминг Пей").

Однако Украине такая картина пока не грозит, считает Алена Шевцова. Техгранды к нам заходят неохотно, потому у отечественных финтех-разработчиков нет общего конкурента в лице транснационального бизнеса. Таким образом, дорога собственным инновационным сервисам открыта.

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