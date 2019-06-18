Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Альфа-Банк Украина воплощает мечты

Новости компаний
18 июня, 09:40

Съездить в отпуск, обновить машину, построить для детей спортивную площадку рядом с домом или издать сборник собственных стихов – у каждого из нас есть мечта, но не каждому в силу разных причин удается ее осуществить. А хотя бы немного приблизить? Вполне реально! И надо для этого совсем немного

Не опускайте руки

На самом деле можно даже получить "Мечту в подарок" – так называется акция, которую с 18 февраля проводит для своих клиентов Альфа-Банк Украина.

Суть акции очень проста: каждый, кто до 27 июня разместит депозит "Умный" сроком на три месяца в размере не менее 5 тыс. грн, кроме годовых (до 21%) может получить приз – сертификат на 50 тыс. грн. Всего таких сертификатов четыре, разыгрываются они раз в месяц, а счастливчик определяется методом случайного выбора.

"Это подарок нашим клиентам, – объясняет директор "Киевского № 41" отделения Альфа-Банка Украина Наталия Понька. – Мы хотим донести до них мысль, что никогда не надо опускать руки. Мечтайте! Ведь мечты сбываются!"

Все по-честному

Свою мечту уже смогли приблизить Людвиг Геворгян из Полтавы и Надежда Алексиевец из Ровно. А на днях объявили имя третьего счастливого обладателя сертификата "Мечта в подарок" – им стал киевлянин Валерий Шапаренко.

"Я уже семь лет клиент Альфа-Банка Украина, – рассказывает он. – Долго искал, куда вложить свои средства, изучал отзывы. Банков у нас немало, но людей так часто обманывают, что уже перестаешь доверять. Остановился на этом. У него хорошая репутация, отличное обслуживание. На фоне тех банков, которые трещали по всем швам, демонстрировал свою стабильность".

Валерий Петрович знал, что участвует в акции "Мечта в подарок". Но не верил, что сможет в ней победить. Более того – сомневался, что все это по-настоящему. Даже когда ему позвонили сотрудники банка и сообщили, что он выиграл сертификат на  сумму 50 тыс. грн, решил, что его разыгрывают.

"Едва ли не каждый день приходят SMS с приблизительно таким содержанием: вы выиграли автомобиль (или 500 тыс. грн), срочно позвоните по такому-то номеру, - продолжает он. - Нас постоянно пытаются обмануть. Но в случае с Альфа-Банком Украина все было по-честному".

Куда потратит свои "неожиданные деньги", пока не знает. Скорее всего, на отдых – на это всегда не хватает средств, и подарок в виде 50 тыс. грн как раз очень кстати.

Акция "Мечта в подарок" – двойная выгода. Клиенты банка не просто сохраняют и приумножают свои средства, но и имеют возможность получить мечту в подарок. Между прочим, осталась еще одна! И она может стать вашей!

Лицензия НБУ №61 от 05.10.2011 г.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег акция, подарок, Альфа-Банк Украина, Мечту в подарок

Вы сейчас просматриваете новость " Альфа-Банк Украина воплощает мечты". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Приметы, которые намекают на развод

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Мендель вступила в словесную перепалку с сотрудником «5 канала»

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

«Не могу выбрать между мужем и любовником»

Как восстановить печень

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу

Ученые раскрыли пищевую тайну Средневековья

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Зеленский готовит Климкина к новой должности: подробнее

Харьковской компании запретили производство «Цитрамона»

Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь