Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Алгоритм действий: как избавиться от незваных гостей в домах украинцев

Сегодня, 05:09

Когда неизвестные подозрительные люди становятся соседями, самовольно захватив технические помещения в доме, покой теряют все жители. Журналисты составляли алгоритм действий.


Когда неизвестные подозрительные люди становятся соседями, самовольно захватив технические помещения в доме, покой теряют все жители. Журналисты составляли алгоритм действий.

Прежде всего заявят в полицию, если домом бродят неизвестные и нарушают покой. Кроме того, подвалы, чердак, лестницы — это помещение совместной собственности жильцов многоквартирных домов, поэтому поселится в них без их стопроцентного согласия никто не имеет права.

Если коммунальщики сдали помещение без согласия жителей, с ними можно просмотреть или расторгнуть договор, а посторонних выселить. Сложнее выгнать людей, если захваченное незаконно помещения успели приватизировать. Тогда можно что-то решить, только подал иск в суд.

Ранее мы писали о случае в Киеве, где бомж выхватил из рук маленького ребенка телефон и попытался сбежать.

А перед этим в киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского.

Ранее мы писали о случае, когда пассажиры столичной подземки помогли полицейским задержать грабителя, который вырвал из рук киевлянки телефон и пытался удрать.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег дом, бомж, Украина

Вы сейчас просматриваете новость " Алгоритм действий: как избавиться от незваных гостей в домах украинцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Киевом подростки до смерти избили бездомного

13 ноября 2018, 15:30

Подозреваемым всего 16 и 17 лет, они задержаны

В Сумах сняли на видео, как копы издеваются над бездомным

14 мая 2018, 13:42

Девушка-полицейский ногами била бездомного и отдавливала ему ступню

День с бездомными: как живут люди, не имеющие ни социального статуса, ни крыши над головой

13 апреля 2018, 06:14

С пайком помогают в храме, а греются у костра

В России бывший разработчик боевых вертолетов стал бомжом

27 июня 2018, 16:55

Судебные приставы выставили на улицу бывшего ведущего конструктора Александра Блинцова

В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

Зеленский вылетел эконом-классом на встречу с Макроном

Политтехнолог: сможет ли Порошенко догнать Зеленского во 2-м туре

В Украине запретили популярный раствор для инъекций

Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: видео

В Украине активизировался новый вид “охоты” на детей

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

В Житомире суд не смягчил меру пресечения блогеру Муравицкому

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Диетолог назвала самый полезный суп
Загрузка...

Дебатировать будем или как? Все о президентских дебатах

11 апреля, 07:51

Кандидаты основательно подогрели интерес к предвыборным дебатам. Но может случиться, что встреча лицом к лицу так и не состоится

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

11 апреля, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Стартовал набор первоклашек: какие документы нужны для того, чтобы ребенка зачислили в школу

11 апреля, 07:19

Примут по прописке, договору аренды или справке переселенца

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

11 апреля, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Диетолог развенчала мифы о кофе