Алгоритм действий: как избавиться от незваных гостей в домах украинцев

Когда неизвестные подозрительные люди становятся соседями, самовольно захватив технические помещения в доме, покой теряют все жители. Журналисты составляли алгоритм действий.





Когда неизвестные подозрительные люди становятся соседями, самовольно захватив технические помещения в доме, покой теряют все жители. Журналисты составляли алгоритм действий.

Прежде всего заявят в полицию, если домом бродят неизвестные и нарушают покой. Кроме того, подвалы, чердак, лестницы — это помещение совместной собственности жильцов многоквартирных домов, поэтому поселится в них без их стопроцентного согласия никто не имеет права.

Если коммунальщики сдали помещение без согласия жителей, с ними можно просмотреть или расторгнуть договор, а посторонних выселить. Сложнее выгнать людей, если захваченное незаконно помещения успели приватизировать. Тогда можно что-то решить, только подал иск в суд.

Ранее мы писали о случае в Киеве, где бомж выхватил из рук маленького ребенка телефон и попытался сбежать.

А перед этим в киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского.

Ранее мы писали о случае, когда пассажиры столичной подземки помогли полицейским задержать грабителя, который вырвал из рук киевлянки телефон и пытался удрать.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Алгоритм действий: как избавиться от незваных гостей в домах украинцев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.