Алгоритм действий: как избавиться от незваных гостей в домах украинцев
Когда неизвестные подозрительные люди становятся соседями, самовольно захватив технические помещения в доме, покой теряют все жители. Журналисты составляли алгоритм действий.
Когда неизвестные подозрительные люди становятся соседями, самовольно захватив технические помещения в доме, покой теряют все жители. Журналисты составляли алгоритм действий.
Прежде всего заявят в полицию, если домом бродят неизвестные и нарушают покой. Кроме того, подвалы, чердак, лестницы — это помещение совместной собственности жильцов многоквартирных домов, поэтому поселится в них без их стопроцентного согласия никто не имеет права.
Если коммунальщики сдали помещение без согласия жителей, с ними можно просмотреть или расторгнуть договор, а посторонних выселить. Сложнее выгнать людей, если захваченное незаконно помещения успели приватизировать. Тогда можно что-то решить, только подал иск в суд.
Ранее мы писали о случае в Киеве, где бомж выхватил из рук маленького ребенка телефон и попытался сбежать.
А перед этим в киевском метро бездомный избил разбудившего его полицейского.
Ранее мы писали о случае, когда пассажиры столичной подземки помогли полицейским задержать грабителя, который вырвал из рук киевлянки телефон и пытался удрать.
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