Алкоголь и коронавирус: в Минздраве дали совет украинцам

Алкоголь не поможет защититься от заражения новым коронавирусом. Об этом заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "Украинская правда"

"Все думают, что алкоголь повышает иммунитет... Наоборот – никакого алкоголя не должно быть на этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что и коронавирус – вам по колено. Но в дальнейшем употребление алкогольных напитков подавляет нашу иммунную систему и организм становится более восприимчивым к проникновению различных микроорганизмов и вирусов", – сказал он.

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По словам Ляшко, Министерство здравоохранения рекомендует украинцам лишь доказательные методы профилактики.

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"Сегодня действуют только доказательные методы профилактики, которые мы не устаем повторять. Это в первую очередь – дистанция не менее полутора метра, во-вторых – чистые руки, не касаемся грязными руками слизистых оболочек, через которые мы можем передать возбудитель, в-третьих – здоровый образ жизни: здоровый и продолжительный сон не менее семи часов, никакого алкоголя", - отметил Ляшко.

Ранее в Минздраве заявили, что украинцы неправильно используют маски.

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