Распады браков в Украине: социолог назвала одну из главных причин

Согласно исследованиям социлогов, развод возможен на всех этапах брака, как при длительных брачных союзах, так и при непродолжительных. Но, больше всего разводов наблюдается с продолжительностью браков до 4 лет. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала Людмила Слюсар, ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований им. М. В. Птухи НАНУ,

"Надо признать, что, если говорить о разводах, то до сих пор, значительная их часть связана с различными социальными патологиями, т.е. алкоголизмом, наркоманией. Главная причина – это алкоголизм. Или непонимание, когда двум людям довольно сложно долго жить вместе, ведь люди меняются. При всем при том, что мы хотим, чтобы браки были стабильными и счастливыми, надо понимать, что это реальность, что какая-то часть их распадется. Есть такие негативные явления, как семейное насилие, алкоголизм. И распад такого брака и для женщины, и для детей – выход из положения, если его нельзя исправить другим путем", – поясняет Людмила Слюсар.

В исследованиях, которые проводил институт, 42% респондентов определяют главную причину развода, как напряжение в морально-психологических, эмоциональных отношениях. Кроме отчуждения в отношениях, это также ревность и супружеская измена. И это все на фоне неразрешенности материальных и жилищных проблем.

"23% опрошенных назвали главной причиной разводов материальные проблемы, а 42% – одной из важных причин. Т.е. это морально-психологические проблемы, но на фоне финансовых сложностей", – отметила Слюсар.

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