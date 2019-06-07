Алкогольные рекорды и жуткие аварии: чем для украинцев заканчивается пьяное вождение

Некоторые водители садятся за руль, употребив смертельную дозу алкоголя

Недавно в Днепре осудили водителя, который утроил пьяное ДТП и убил двух пассажиров. Мужчина превысил скорость, машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась. За аварию, которая произошла еще в апреле, водитель получил восемь лет лишения свободы. Сколько он выпил – правоохранители не рассказали.

Отметим, что в Украине копы все чаще задерживают пьяных водителей. И среди них есть даже рекорды. В частности, в Ивано-Франковской области полицейские задержали водителя, в крови которого обнаружили 4, 89 промилле алкоголя. Мужчина превысил норму в 24 раза.

Несмотря на то, что 3 промилле уже провоцируют алкогольное отравление, а 5 могут привести к смерти, зимой в Киевской области копы остановили рекордного водителя-пьяницу. Renault двигался от бордюра до бордюра, а сам водитель едва шевелился. Алкотестер зафиксировал 5 промилле, но мужчина убеждал патрульных, что вообще не употреблял алкоголь.

Такой же антирекорд принадлежит и жителю Ровенской области. Когда его задержали, мужчина едва держался на ногах. Но все же он попытался открыть машину и сесть за руль. Не дали этого сделать прохожие и сразу вызвали полицию. Правоохранители установили содержание алкоголя -тест показал 5 промилле. Ориентировочно – это литр водки.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

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