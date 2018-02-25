Альянс должен убедить Россию, что начнет Третью мировую, если на НАТО нападут – глава комитета обороны британского парламента

В пятницу 23 февраля представитель президента в Украине Ирина Луценко сделала достаточно громкое заявление: "Мы думаем над тем, чтобы застолбить евроатлантический и европейский курс в одном из разделов Конституции Украины. Такой разговор ведется для того, чтобы дать сигнал нашим международным, европейским партнерам о том, что Украина серьезно рассматривает вопрос интеграции в НАТО".

Правда это, скорее, хороший пиарный ход накануне президентских и парламентских выборов в 2019 году, рассчитанный на внутреннего потребителя. Сайт "Сегодня" уже писал, как на одной из дискуссионных панелей 54-й Мюнхенской конференции по безопасности замгенсека Организации Североатлантического договора Роуз Геттемюлер заявила: "Украина на национальном уровне для себя еще не решила, что заинтересована в получении ПДЧ".

Роуз Геттемюлер не уточнила, что имела в виду: или неуверенность в Украине, что завтра Киев может снова развернуться в сторону России, или то, что мы не провели референдум о вступлении в НАТО. В интервью сайту "Сегодня" посол Украины в НАТО Вадим Пристайко объяснил, что в части документов НАТО, где описывается расширение, признаются три аспиранта: Босния и Герцеговина, Грузия и Македония. "А там, где Украина (можете на сайте НАТО посмотреть этот документ, он есть в свободном доступе), стоит маленькая сноска, где написано, что с 2010 года Украина приостановила свое продвижение в Североатлантический альянс".

Пресловутый закон о внеблоковом статусе Верховная Рада отменила еще 23 декабря 2014 года, правда в Альянсе этого как будто не замечают и не хотят вносить правки в документы о расширении. Но если бы это было основной проблемой: в вопросе евроатлантических стремлений Украина всегда будет в тени России. Из-за Москвы на печально известном Бухарестском саммите в 2008 году Украина и Грузия не получили План действий по членству (ПДЧ). И спустя десять лет ситуация в Альянсе не изменилась. Изменилась лишь для Киева и Тбилиси, причем в худшую сторону: через полгода после Бухареста Россия напала на Грузию, а шесть лет спустя – аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Сейчас Украина тратит 3% ВВП на оборонку (в то время как первая экономика Евросоюза Германия – 1,2%ВВП), изо всех сил пытаясь достичь стандартов НАТО. Но пока война с Россией на Донбассе не закончится, более того, пока Россия не вернет Крым, в НАТО Украину не возьмут. Лидеры стран-членов Альянса открыто говорят, что с неразрешенными территориальными спорами новых стран в свои ряды не возьмут. Ведь, по словам экс-посла США в Украине Стивена Пайфера, прими Украину в НАТО сейчас, завтра статья 5 (согласно которой нападение на одну страну-члена НАТО означает нападение на весь Альянс) начнет распространяться на Россию. А в НАТО к этому не готовы.

Кажется, по словам главы комитета по обороне парламента Великобритании Джулиана Льюиса, Альянс не готов даже прийти на помощь в случае нападения на своих партнеров по блоку, не говоря уже о новых членах. В блиц-интервью сайту "Сегодня" Джулиан Льюис рассказал, почему НАТО оказалась на грани краха коллективной безопасности.

- Прошло десять лет с Бухарестского саммита, а ситуация не меняется. Вступление Украины в НАТО в тени России.

- Я всегда чувствовал, что заявка Украины о вступлении в НАТО не будет легкой. И причина этому в том, что НАТО должно быть в состоянии убедить Россию, что все ее члены будут готовы начать Третью мировую войну, если кто-то из них подвергнется нападению. Поэтому НАТО должна открыто убедить Россию в том, что Москва не может напасть ни на одного члена НАТО без втягивания США, Великобритании, Германии и Франции в прямой конфликт.

Украина должна идти в НАТО, и это в интересах Украины, пока абсолютно все страны Альянса не решат, что в качестве новых членов не могут принимать страны, в отношении которых возникают определенные сомнения.

- Сомнения, что страны-члены НАТО будут иметь дело с Россией?

- Если Россия сделает ставку и нападет на страну, которая находится в НАТО, а НАТО не ответит, основа коллективной безопасности НАТО рухнет. Поэтому совет Украине: работать медленно, работать неуклонно, как можно больше ассоциировать себя с западными странами, но также обеспечить внутреннюю передачу этого тем регионам Украины, которые смотрят на Восток. В таком случае люди внутри Украины почувствуют, что учитываются интересы всех: и тех, кто подталкивает идти на Восток, и тех, кто подталкивает всех на Запад. Это подходящая модель для создания такой политической системы, которая была бы легко совместима с ЕС и НАТО.

- Странную вещь сказала Роуз Геттемюлер, мол, Украина сама для себя не решила, хочет ли она в НАТО…

- Проблема предоставления гарантий безопасности, если они не заслуживают доверия, заключается в том, что это подрывает ценности гарантий безопасности в первую очередь. В случае с Украиной, вы отказались от ядерного оружия, думая, что получите гарантии безопасности, но они не сработали (когда Россия напала на Украину – Авт.). Поэтому очень важно, чтобы Украина была полностью привержена ценностям НАТО и ЕС, прежде чем попытается стать слишком тесно с ними связана. В противном случае Украина может получить что-то закрепленное в официальных документах, что не будет работать в случае кризиса.

Это в интересах всех стран-членов НАТО, в том числе Украины и Грузии, которые не являются членами НАТО, по крайней мере, пока, что гарантии безопасности должны всегда выполняться. В противном случае, если Россия не поверит, что статья 5 о гарантиях безопасности будет обязательно выполнена, то может подорвать стремления новых стран стать членами НАТО. Это ничего хорошего никому не принесет, а только поспособствует агрессии.

- В июле в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Уже сейчас некоторые американские аналитики советуют лидерам Альянса задуматься над предоставлением ПДЧ Грузии. А Украина как же?

- Украина и Грузия в очень похожем положении. Они обе на том этапе, когда долгое время были под советской оккупацией, которая подошла к концу. Теперь по понятным причинам им больше подходит другой тип мирового порядка, поэтому они обращаются к Западу.

В свою очередь Запад продолжает давать этим двум странам надежды вместо того, чтобы гарантировать, что членство станет гарантией безопасности. Поэтому мы должны подумать над изменением такого подхода. Членство Грузии и Украины в НАТО сегодня, как я уже сказал ранее, подорвет ценность гарантий безопасности (статьи 5 – Авт.). Это будет значить, что весь эффект от сдерживания, который проводит НАТО, будет ослаблен. А это вряд ли в чьих-то интересах. Хотя я полностью понимаю стремления Украины и Грузии стать членами НАТО.