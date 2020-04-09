Американская космическая компания эвакуировала украинцев из США

Northrop Grumman предоставила самолет для эвакуации 15 украинских граждан из Вашингтона

Спустя пару недель после эвакуации из США трех с половиной сотен украинских граждан другим чартерным рейсом на родину удалось вернуть еще 15 украинцев.

Как сообщили в посольстве Украины, помогла в этом американская авиакосмическая компания Northrop Grumman Corporation, которая уже несколько лет сотрудничает с украинским космическим бюро.

Фактически самолет вылетел за украинскими инструкторами – они принимают участие в проекте по созданию ракеты-носителя "Антарес", которая каждые полгода используется для доставки груза на Международную космическую станцию.

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"Представители "Нортроп Грумман" любезно согласились на предложение наших дипломатов воспользоваться такой возможностью и на пути Вашингтон – Киев забрать 15 украинских граждан, которые застряли в США из-за карантинных ограничений", – говорится в коммюнике посольства.

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Отмечается, что эвакуированные граждане нуждались в неотложной медицинской, финансовой и бытовой помощи.

Напомним, что в связи с коронавирусной эпидемией Украина запретила пассажирские воздушные перелеты, а также временно прекратила работу всех аэропортов, кроме столичного "Борисполя".

По состоянию на 9 апреля COVID-9 подтвержден уже у 1892 человек в стране, из них 224 оказались новыми пациентами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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